Juventus-Roma, match valido per la terza giornata di Serie A 2022/23, si giocherà allo Juventus-Stadium di Torino Sabato 27 agosto alle ore 20:45. Di fronte la squadra di Allegri e quella di Mourinho. La Juventus ha vinto 85 delle 176 sfide in Serie A contro la Roma (50N, 41P) comprese tutte le ultime tre; contro nessun’altra squadra i bianconeri vantano più successi nel massimo campionato e non arrivano a quattro vittorie di fila contro i giallorossi dal periodo febbraio 2008-agosto 2009.

Probabili formazioni

JUVENTUS (4-3-3): Szczesny; Danilo, Bonucci, Bremer, De Sciglio; Miretti, Locatelli, Rabiot; Cuadrado, Vlahovic, Kostic. All. Allegri

Squalificati: nessuno

Indisponibili: Chiesa, Di Maria, Kaio Jorge, Pogba

ROMA (3-4-2-1): Rui Patricio; Mancini, Smalling, Ibanez; Karsdorp, Cristante, Matic, Spinazzola; Dybala, Pellegrini; Abraham. All. Mourinho

Squalificati: nessuno

Indisponibili: Darboe, Wijnaldum, Zaniolo

JUVENTUS-ROMA, DOVE VEDERLA IN TV E LIVE STREAMING: DIRETTA ESCLUSIVA SU DAZN

Juventus-Roma, sabato 27 agosto, sarà trasmessa in diretta e in esclusiva su DAZN con collegamento a partire dalle 18:00.

Statistiche Opta

La Juventus ha vinto 10 delle 11 sfide interne contro la Roma disputate da quando è stato inaugurato l’Allianz Stadium (1P, 1-3 il 1° agosto 2020 con Sarri in panchina). Contro nessun’altra formazione ha ottenuto più punti casalinghi in Serie A nello stesso periodo (30, come contro Udinese e Fiorentina).

La Roma ha vinto due delle tre sfide di Serie A contro la Juventus giocate ad agosto (1P): 2-1 nel 2015 e 3-1 nel 2020; solo contro l’Udinese (tre) i giallorossi hanno ottenuto più successi in questo mese dell’anno nella storia della competizione.

La Juventus ha vinto la prima partita casalinga in questo campionato, 3-0 contro il Sassuolo; i bianconeri non ottengono due successi nelle prime due gare interne stagionali dal 2019/20, contro Napoli e Verona.

La Juventus – due clean sheets nelle prime due giornate – non inizia un campionato di Serie A senza subire alcun gol nelle prime tre partite giocate dal 2014/15 (tre vittorie in quel caso).

La Roma ha vinto senza subire gol le ultime due trasferte di campionato; in Serie A i giallorossi non arrivano a tre successi esterni di fila da agosto 2020, quando il terzo e il quarto furono proprio a Torino (contro Torino e Juventus) – non raggiungono almeno tre vittorie esterne senza gol subiti da agosto 2018 (quattro, la quarta contro il Torino).

Nessuna squadra ha effettuato più conclusioni della Roma (47 come Fiorentina e Napoli) in queste prime due giornate e nessuna squadra ha centrato più volte lo specchio rispetto ai giallorossi finora (17 come l’Inter); la Juventus finora ha effettuato 24 tiri, di cui otto nello specchio.

José Mourinho ha perso le ultime due sfide contro la Juventus, entrambe nella scorsa Serie A: nella sua carriera da allenatore, solo una volta ha registrato più KO di fila contro una singola avversaria in campionato, quattro contro il Liverpool in Premier League.

Tra i giocatori di movimento in campo senza mai uscire nelle prime due giornate di questo campionato, Dusan Vlahovic è quello che ha toccato meno palloni (35), almeno 28 in meno di qualsiasi altro.

Paulo Dybala è il giocatore che ha segnato più gol (68) all’Allianz Stadium, considerando tutte le competizioni – l’ex bianconero, con 82 gol segnati è il 10° miglior marcatore nella storia della Juventus in Serie A.

