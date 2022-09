Juventus-Salernitana chiude il programma domenicale della sesta giornata di Serie A: si gioca all'Allianz Stadium con calcio d'inizio alle ore 20.45. I bianconeri di Massimiliano Allegri sono reduci dal pareggio in campionato di sabato scorso contro la Fiorentina al Franchi e dalla sconfitta per 2-1 di martedì sera contro il PSG al Parco dei Principi al debutto in Champions League. Di fronte avranno la Salernitana protagonista di un ottimo avvio di stagione: i granata di Davide Nicola hanno 6 punti in classifica, frutto di una vittoria, 3 pareggi e una sola sconfitta (all'esordio all'Arechi contro la Roma). Arbitra l'incontro Matteo Marcenaro della sezione di Genova. Di seguito le scelte dei due tecnici.

Juventus-Salernitana: le formazioni ufficiali

JUVENTUS (4-2-3-1) - Perin; Danilo, Cuadrado, Bonucci, Bremer, De Sciglio; McKennie, Paredes, Miretti; Kostic, Vlahovic, Kean. All.: Allegri.

SALERNITANA (3-5-2) - Sepe; Bronn, Daniliuc, Fazio; Candreva, L. Coulibaly, Maggiore, Vilhena, Mazzocchi; Dia, Piatek. All.: Nicola.

ARBITRO: Matteo Marcenaro della sezione di Genova.

