La stagione della Juventus parte contro il Sassuolo (qui la DIRETTA SCRITTA ) e i bianconeri sono già chiamati a rispondere a Milan, Inter, Roma e Lazio che – in maniera più o meno rocambolesca – hanno tutte portato a casa i tre punti nelle prime gare disputate. Profondamente cambiata da un mercato che ha visto partire autentici pezzi da novanta come de Ligt e Chiellini, i bianconeri di Allegri vogliono partire forte e soprattutto squarciare i dubbi emersi in un precampionato ricco di battute d’arresto e che ha costretto anche qualche pezzo da novanta in infermeria (Szczesny e Pogba su tutti). Ecco le scelte dei due tecnici per questa sfida arbitrata dal direttore di gara Rapuano di Rimini.