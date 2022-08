Juventus-Sassuolo, match valido per la prima giornata di Serie A 2022/23, si giocherà allo stadio Allianz Stadium Lunedí 15 agosto alle ore 20.45. Di fronte la squadra di Allegri e quella di Dionisi.

Probabili formazioni

JUVENTUS (4-3-3): Perin; Danilo, Bonucci, Bremer, Alex Sandro; Zakaria, Locatelli, Fagioli; Cuadrado, Vlahovic, Di Maria. All. Allegri

Squalificati: Kean, Rabiot

Indisponibili: Chiesa, Kaio Jorge, McKennie, Pogba, Szczesny

SASSUOLO (4-3-3): Consigli; Muldur, Erlic, Ferrari, Kyriakopoulos; Frattesi, Matheus Henrique, Thorstvedt; Berardi, Alvarez, Ceide. All. Dionisi

Squalificati: Lopez

Indisponibili: Traoré

Statistiche Opta

La Juventus è la squadra che ha battuto più volte il Sassuolo in Serie A: 13 successi bianconeri, tre pareggi e due vittorie neroverdi – inoltre i piemontesi hanno segnato in 17 delle 18 sfide, con una media di 2.4 reti a partita.

Il Sassuolo ha vinto soltanto una volta in casa della Juventus in Serie A (1N, 7P), proprio nell’incontro più recente, il 27 ottobre 2021, con gol di Davide Frattesi e Maxime Lopez.

Dopo avere vinto per cinque volte di fila la prima giornata, la Juventus ha pareggiato la più recente, 2-2 contro l’Udinese; i piemontesi non rimangono per due esordi stagionali di fila senza vittorie dal periodo 1978-1980 (tre pareggi in quel caso).

Nelle ultime 12 stagioni di Serie A in cui ha fatto il suo esordio stagionale in casa, la Juventus ha vinto ben 11 volte; unica eccezione lo 0-1, dell’agosto 2015, contro l’Udinese, con gol di Cyril Thèréau.

Nell’ultimo torneo di Serie A, il Sassuolo ha vinto la partita di esordio (3-2, contro il Verona); i neroverdi hanno vinto per due volte consecutive il primo match di campionato soltanto, tra 2015 e 2016, contro Napoli e Palermo.

Il Sassuolo non ha mai pareggiato quando ha esordito in un campionato di Serie A in trasferta; gli emiliani hanno alternato due sconfitte (entrambe contro il Torino, a Torino), a due vittorie (contro Palermo e Verona).

Manuel Locatelli ha giocato 96 partite e segnato sei gol con la maglia del Sassuolo in Serie A, mentre la prima rete è arrivata proprio contro i neroverdi, il 2 ottobre 2016, con la maglia del Milan.

Nelle ultime due stagioni (dal 2020/21), Dusan Vlahovic è il miglior marcatore in partite casalinghe in Serie A: 27 gol in 37 gare interne per lui (quattro reti in otto match con la Juventus allo Stadium e 23 gol in 29 gare con la Fiorentina al Franchi).

Ángel Di María è il terzo giocatore che ha fornito più assist (131) nei cinque campionati europei dall’inizio dello scorso decennio, dietro solo a Lionel Messi (175) e Thomas Müller (151).

Agustín Álvarez Martínez potrebbe diventare solamente il terzo giocatore uruguayano del Sassuolo a giocare in Serie A dopo Mauricio Lemos (in rete contro il Verona il 18 aprile 2018) e Nicolas Schiappacasse (nessuna rete in campionato con i neroverdi).

Fantacalcio: i consigli per la 1a giornata di Serie A

