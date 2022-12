Dusan Vlahoivc. L’attaccante serbo, pubalgia che già lo aveva rallentato in tutta la prima parte di stagione. Il solo gol alla Svizzera nell’ultima sfida aveva fatto ben sperare dal punto di vista fisico, ma indiscrezioni confermano di quanto ancora il giocatore non sia al top. A inizio settimana la Juve riabbraccerà un altro gruppetto di giocatori reduci dai Mondiali in Qatar. Tra questi il più atteso è senza dubbio. L’attaccante serbo, eliminato ai gironi con la sua nazionale , sta terminando gli ultimi giorni di vacanza e si ripresenterà entro mercoledì in quel della Continassa. La Juventus ricomincerà il suo cammino in campionato il 4 gennaio sul campo della Cremonese. Ma a destare preoccupazione sono ancora le condizioni fisiche dell’attaccante serbo. Partito con problemi muscolari, in Qatar Vlahovic ha giocato poco proprio per via di quella. Il solo gol alla Svizzera nell’ultima sfida aveva fatto ben sperare dal punto di vista fisico, ma indiscrezioni confermano di quanto ancora il giocatore non sia al top.

Un Vlahovic che non gioca una partita intera ormai dallo scorso 15 ottobre, nel derby col Torino. E così si può intuire come il suo arrivo sia molto atteso dallo staff bianconero per capire le reali condizioni fisiche e quanto questa pubalgia continui ad affliggerlo. Non è detto dunque, nonostante manchi ancora quasi un mese alla ripresa dei giochi, che Vlahovic possa essere pronto fin da subito. Di certo c’è solo che l’obiettivo più importante sarà fissato al 13 gennaio. Un mese esatto. Quando la Juventus scenderà al ‘Maradona’ di Napoli per capire se quell’abbozzo di ripresa infilato prima della pausa sia davvero realtà per la seconda parte della stagione.

