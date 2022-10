La rosa ideale per me è di 20 giocatori più i portieri. Di questi 16-17 più possibile vicini, più 3-4 del settore giovanile da far crescere. Devo avere lo spazio per poter valorizzare dei ragazzi che l'anno dopo possano fare parte di quei 16-17". Si potrebbe iniziare da qui, da un passaggio interessante di un’apparentemente anonima conferenza stampa qual è il futuro della Serie A? ". Si potrebbe iniziare da qui, da un passaggio interessante di un’apparentemente anonima conferenza stampa post Atalanta-Fiorentina . Le parole sono di Gian Piero Gasperini che a fronte delle domande dei colleghi fornisce lo spunto per affrontare una questione di fondo di cui non si parla mai, di un problema evidente ma che nessuno pare voler trattare:

Al fine di affrontare l’intero ragionamento, è necessario prendere coscienza di almeno 3 fattori chiave nel porsi di fronte l’intera questione:

Lo status di decadenza assoluta in cui verte il nostro campionato in termini di prodotto – inteso come appeal globale e di qualità delle partite;

– inteso come appeal globale e di qualità delle partite; Lo status dei bilanci delle società di Serie A ;

; Le attuali e future condizioni macroeconomiche del Paese.

I tre punti non giocano a favore delle politiche fin qui intraprese da buona parte dei club del nostro campionato, che aggrappati ai fasti di un passato ormai lontano più di vent’anni ma soprattutto a una logica di ‘risultato nell’immediato’ – assunto applicabile su qualsiasi piazza a prescindere dagli obiettivi, sia la Torino della Juventus o Lecce – segna culturalmente il calcio italiano come qualcosa più legato all’oggi che al domani, un’entità che potremmo definire “senza pazienza”. Giovani, programmazione e un’idea precisa di dove andare nel futuro sono concetti che poche squadre di Serie A sono riuscite ad applicare con costanza nel tempo. Eppure, oggi più che mai a fronte di bilanci costantemente in rosso, di risultati decisamente scadenti da più di 10 anni in Europa, di partite qualitativamente piuttosto basse e di un Paese ormai evidentemente sempre più povero anche in termini economici, dovrebbe portare a un qualche tipo di domanda. Stiamo facendo la cosa giusta? Non sarebbe l’ora di provare sul serio un qualche tipo di rivoluzione?

Domande che all’estero si sono fatti quando erano ben lontani dall’appeal che aveva la Serie A. Rivoluzioni che in Germania e in Francia, ad esempio, hanno deciso di affrontare da tempo. I tedeschi l’hanno fatto giocoforza dopo il fallimento ormai più di vent’anni fa della Pay TV Premiere, che mise davanti agli occhi dei club l’importanza di non poter dipendere solo dai soldi dei diritti televisivi. Ripartirono, anche sfruttando l’onda dei Mondiali 2006, ricostruendo gli stadi e basandosi sull’enorme bacino d’utenza di un Paese da sempre produttore di talento. Oggi la Bundesliga si vende all’estero come il terzo campionato dopo l’inarrivabile Premier League e la Liga di Barcellona e Real Madrid. Concetto simile affrontato anche in Francia, dove ormai da tempo la linea giovane è ciò che anche economicamente tiene in piedi il comparto, con evidenti ripercussioni positive anche sulla Nazionale; una nazione che ai Mondiali ci potrebbe arrivare con due squadre distinte se glielo permettessero.

deformazione culturale nell'idea di calcio, se così possiamo definirla. Dove parte delle colpe è persino dello stesso pubblico. In nessun Paese come il nostro infatti continua a fare più rumore , qualunque esso sia, che allo sviluppo del gioco o delle idee legate a esso. In quella logica romantica del grande campione all’ultima danza che fa sognare i tifosi e vendere – ormai pochi – abbonamenti, salvo poi ritrovarsi quasi sempre con la dura realtà delle cose; squadre spesso poco competitive e sistema tendenzialmente più incline alla sopravvivenza degli unici che hanno fatto affari veri in questi anni: i procuratori dei bonus alla firma. Tutto ciò non succede in Italia, che resta un sistema ibrido e vecchio, con rose enormi, con tanti giocatori nella “terza età” calcistica e dove l’idea di fondo resta quella del “tutto e subito”. Unanell'idea di calcio, se così possiamo definirla. Dove parte delle colpe è persino dello stesso pubblico. In nessun Paese come il nostro infatti qualsiasi cosa legata al mercato , qualunque esso sia, che allo sviluppo del gioco o delle idee legate a esso. In quella logica romantica del grande campione all’ultima danza che fa sognare i tifosi e vendere – ormai pochi – abbonamenti, salvo poi ritrovarsi quasi sempre con la dura realtà delle cose; squadre spesso poco competitive e sistema tendenzialmente più incline alla sopravvivenza degli

Il peso dello scouting, la riduzione delle rose

scouting, giovani e idee di campo come unica ricetta per reinventarsi e sopravvivere al futuro, più che acquisti altisonanti. Pare una banalità, ma è un dato di fatto. Il Milan lo scorso anno ha vinto con la rosa più giovane tra le squadre poi vincitrici dei 5 principali campionati europei, e l’ha fatto mettendo in piedi un sistema di scouting e di valori che ha portato anche alla rottura con talenti come Donnarumma. Maldini & co. però hanno saputo comprare con occhio e intelligenza. Il resto l’ha fatto il grande lavoro di campo di Pioli. Così come lo scouting del Napoli di Giuntoli è qualcosa di cui si parla troppo poco. Kvaratskhelia dal campionato russo, Kim dal campionato turco, Eppure l’avvio di stagione della provincia del calcio italiano, così come il successo del Milan nel passato campionato, sembrano volerci fornire uno spunto:, più che acquisti altisonanti. Pare una banalità, ma è un dato di fatto. Il Milan lo scorso anno ha vinto con la rosa più giovane tra le squadre poi vincitrici dei 5 principali campionati europei, e l’ha fatto mettendo in piedi un sistema di scouting e di valori che ha portato anche alla rottura con talenti come Donnarumma. Maldini & co. però hanno saputo comprare con occhio e intelligenza. Il resto l’ha fatto il grande lavoro di campo di Pioli. Così come lo scouting del Napoli di Giuntoli è qualcosa di cui si parla troppo poco. Kvaratskhelia dal campionato russo, Kim dal campionato turco, Anguissa dalla Championship inglese. Giocatori poi funzionali all’idea di calcio di Spalletti; perché quella dell’idea di fondo poi resta la chiave.

Esiste poi la questione Atalanta, che in tempi recenti ha approfittato delle doti tattiche di Gasperini per valorizzare una serie di acquisti in campionati “minori” – Olanda, Belgio, recentemente anche Austria – che restano il vero frutto di un autentico miracolo calcistico, una trasformazione da club con ambizioni di salvezza a un club con ambizioni europee. Tecnici preparati e scouting di qualità fuori dai Paesi più noti che restano l’unica possibile forma di sopravvivenza in Italia, specie a fronte di un tessuto economico sempre più povero e dove i grandi magnati dell’imprenditoria del passato disposti a dilapidare fortune nel calcio, anche a fronte degli scuri scenari economico-politici del futuro, sono ormai in via d’estinzione. Meno denari implicherà necessariamente cercare di spenderli meglio di quanto non si sia fatto fin qui. E un punto riguardo a questa questione è anche in quella vera rivoluzione del sistema giovanile che passa anche da quella risposta di Gasperini da cui avevamo incominciato: la riduzione del numero di giocatori in rosa. Che pare un controsenso in un calcio con sempre più impegni ravvicinati, ma che è invece l’unica via possibile per la sostenibilità dei club e per migliorare poi la qualità del prodotto. Una rosa più corta per creare automatismi migliori, per coinvolgere tutti, per dare una reale impronta alle proprie squadre e per fornire insomma uno spettacolo tecnico migliore di quanto la Serie A non stia facendo. Una tesi sostenuta a più riprese in questi anni anche da Karl Heinz Rummenigge, AD del Bayern Monaco. E che proprio a Monaco di Baviera, così come in maniera minore anche corazzate come Real Madrid e Barcellona, stanno da qualche tempo provando a mettere in atto.

Tutto questo, ovviamente, in attesa di quella rivoluzione culturale che prima o poi anche il pubblico italiano dovrà decidersi di abbracciare. Il “tutto e subito” non paga più da tempo così come da tempo, che sia la big o la provincia, non è più economicamente sostenibile. Qualità nelle scelte e programmazione sono l’unica via possibile alla sopravvivenza. La pazienza, va da se, la virtù di cui si dovranno armare tutti: dal presidente all’ultimo degli abbonati.

