Ogni giorno emergono nuove notizie e nuove intercettazioni sul caso. Dopo le dimissioni di Agnelli, Nedved e l'intero CdA bianconero , l'ECA tende la mano al club. L'Associazione dei club europei, di cui Agnelli è stato presidente fino alla creazione della Superlega, è disposta ad azzerare tutto e a colloquiare con il Consiglio che verrà. Riunitosi a Doha, in occasione del Mondiale , l'ha discusso di sviluppo del calcio e di come sistemare i casi spinosi. Beh, il caso Juventus potrebbe essere catalogato proprio come 'caso spinoso'.