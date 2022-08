Rivivi insieme a noi tutti gli episodi controversi del match tra Atalanta-Milan chiusosi con il punteggio di 1-1, in virtù delle reti di Malinovskyi e Bennacer e valido per la 2ª giornata del campionato di Serie A 2022-23. La gara è stata arbitrata dal signor Maresca che è stato coadiuvato dai guardalinee Baccini e Prenna, dal IV uomo Sozza, dal var Valeri e dall'Avar Costanzo. Contrasti al limite, rigori assegnati o negati, falli non fischiati e cartellini meritati o meno. Ecco tutto ciò che di rilevante è successo nella partita andata in scena al "Gewiss Stadium" di Bergamo.

17' De Roon stende con un tackle ruvido e in ritardo Theo Hernandez, l'olandese non colpisce minimamente la palla e va dritto sull'uomo. Ci poteva stare l'ammonizione ma Maresca soprassiede e grazia il centrocampista olandese di Gasperini.

48' Rafael Leao sprinta sulla fascia sinistra e con un tackle pericoloso viene affondato da Hateboer, che entra in scivolata alzando il piede a martello ed atterra il giocatore rossonero con un intervento a gamba alta e da tergo sulla tibia. Maresca opta immediatamente l'ammonizione e non viene richiamato all'on field review da Valeri, che non giudica così pericoloso lo scriteriato intervento del laterale olandese della squadra bergamasca. Decisione che lascia perplessi perché Hateboer va dritto sull'uomo ed entra in maniera violenta e col piede a martello sul numero 17 del Milan. Intervento, insomma, che pare più meritevole di un cartellino rosso che di un semplice giallo.

81' Origi si libera bene nello stretto, ma - al momento di calciare in porta - viene anticipato da un provvidenziale intervento difensivo di Djimsiti. Il belga non si ferma e calcia violentemente la gamba del difensore che è costretto al cambio. Incredibilmente Maresca lascia correre e invece che sanzionare il fallo a favore dell'Atalanta concede il corner per il Milan, non sanzionando un fallo che sembrava assolutamente chiaro ed evidente.

