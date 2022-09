Rivivi insieme a noi tutti gli episodi controversi del match tra Juventus e Salernitana terminata col punteggio di 2-2 , valido per la 6ª giornata di Serie A arbitrato dal signor Matteo Marcenaro. Contrasti al limite, rigori assegnati o negati, falli non fischiati e cartellini meritati o meno. Ecco tutto ciò che di rilevante è successo nella partita in corso allo stadio...

La moviola di Juve-Salernitana 2-2 (arbitro Marcenaro)

5' - La Salernitana chiede subito un penalty: intervento in ritardo di Bremer su Piatek, le gambe si incrociano e il polacco reclama la massima punizione, ma Marcenaro lascia correre. Decisione dubbia.

18’ – GOL DELLA SALERNITANA! Mazzocchi anticipa Cuadrado, mette il pallone sul secondo palo per Candreva, che insacca. I bianconeri reclamano per un presunto fallo di mano, ma la rete dei campani viene convalidata dopo il check al VAR.

40’ ANNULLATO L’1-1 DI VLAHOVIC! Nei minuti conclusivi del primo tempo, la Juve perviene al pari con Vlahovic che però parte in posizione di leggero offside sul assist rasoterra in verticale di Kean.

Dusan Vlahovic deluso, Juventus-Salernitana, Getty Images Credit Foto Getty Images

45+2 RIGORE PER LA SALERNITANA! Bremer interviene sul tiro di Piatek deviando il pallone con il braccio. Marcenaro non vede l'azione ma il VAR lo richiama e concede il penalty. Scelta giusta.

91’ RIGORE PER LA JUVENTUS! Su uno degli ultimi forcing, Vilhena entra in contatto con Alex Sandro in area di rigore. Marcenaro non ha dubbi e concede il penalty da cui si materializza il pari di Bonucci.

95’ ANNULLATO IL 3-2 DI MILIK! Sugli sviluppi di un corner, Milik con un colpo di testa trova il 3-2 che manda in estasi lo Stadium Il polacco, già ammonito, si toglie la maglia per esultare e viene espulso. Il direttore di gara però viene richiamato da Banti al monitor e si scatena il parapiglia. Oggetto del contendere la posizione di fuorigioco di Bonucci che al momento della deviazione di Milik sfiora ma non tocca il pallone e non sembra dare eccessivo fastidio a nessun avversario (anzi è pure leggermente strattonato da un giocatore campano). L’arbitro ritiene che Bonucci partecipi attivamente all’azione da rete ed annulla il gol. Decisione che lascia più di qualche dubbio e avvelena il finale di match.

98’ TRE ESPULSI TRA CUI ALLEGRI! Gli animi si scaldano e le due panchine e le due squadre vengono a contatto in un parapiglia generale che il direttore di gara fatica a contenere. Fioccano i cartellini rossi e a farne le spese sono Cuadrado, Fazio ed Allegri, espulso per proteste.

La squadra arbitrale

Arbitro: MARCENARO

Assistenti: SCARPA – TRINCHIERI

IV uomo: SOZZA

VAR: BANTI

AVAR: MELI

