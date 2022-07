Calciomercato, amichevoli , nuove maglie. Questo il menù dell’estate per gli appassionati del pallone. Se è vero che c’è ancora tanto da scoprire in merito ai trasferimenti e i test che lanceranno i segnali più significativi non ci sono ancora stati, il lancio delle divise si avvicina invece alla conclusione. Le prime infatti sono già state presentate e in queste settimane scopriremo le seconde, da trasferta. Giovedì la Juventus ha svelato il kit away con Khaby Lame e venerdì è stato il turno del Milan. I rossoneri, come già visto in occasione della prima maglia , non hanno fatto gli shooting con lo Scudetto cucito sul petto. Questa cosa ha fatto discutere ma la spiegazione è semplice: le foto sono state scattate nel mese di marzo, con la corsa scudetto ancora da definire. E il tipo di scatti fatti non ha permesso l’applicazione in post produzione del tricolore al centro del petto.