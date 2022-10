"La palla esce tre metri dietro la linea di centrocampo. Pioli la prende e la passa a Tonali, che batte circa 9 metri avanti. In questi casi si dovrebbe dare ricambio perché ha guadagnato parecchi metri, ma il VAR non può intervenire". Questo il commento dell'ex arbitro Marelli a Dazn Empoli e Milan, quello che porta al gol di Rebic per intenderci. Succede al minuto 79': il croato è messo in porta da Leao, bravissimo a liberarsi sull'out di destra innescato dalla rimessa laterale veloce di Sandro Tonali, che però batte molto più avanti rispetto a dove è uscita realmente la sfera. Questo il commento dell'ex arbitro Marelli a Dazn sull'episodio che ha sbloccato il match el Castellani tra, quello che porta al gol di Rebic per intenderci. Succede al minuto 79': il croato è messo in porta da Leao, bravissimo a liberarsi sull'out di destra innescato dalla rimessa laterale veloce di Sandro Tonali, che però batte molto più avanti rispetto a dove è uscita realmente la sfera.

Se aspetto e guardo dov'è uscita la palla di preciso il mister mi mangia. Il mister mi ha passato la palla, i son trovato lì e ho visto subito Rafa, bisogna stare sempre attenti e concentrati (Sandro Tonali)

La protesta dell'Empoli

"Tonali batte il pallone 10,46 metri avanti al punto in cui è uscita... Ho discusso con l'arbitro e non con Pioli". Il tecnico dell'Empoli Paolo Zanetti spiega nel dopo gara contro il Milan la sua protesta per il gol di Rebic. "Durante la gara questi dettagli fanno la differenza, è giusto arrabbiarsi, perché quando si fa così tanto per scalare una montagna bisogna arrivare fino in cima".

