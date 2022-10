ha trovato il gol sia contro l’Ajax che contro il Bologna, in entrambi i casi al Maradona. Centravanti dalle grandi potenzialità, che si esalta nelle giocate in verticale, può vivere la stagione della definitiva consacrazione nella Giacomo Raspadori e Giovanni Simeone, ed entrambi hanno avuto un impatto notevole. Per questo era legittimo chiedersi se al suo ritorno sarebbe stato in grado di far meglio dei compagni. Ma in appena due presenze da subentrato ha cancellato ogni speculazione, gli azzurri hanno abbondanza nel reparto offensivo e tutti sono utili, nessuno è di troppo. Victor Osimhen si è ripreso il Napoli alla sua maniera. Tornato dall’ infortunio al bicipite femorale che lo ha tenuto lontano dal campo per sei partite tra Serie A e Champions, l’attaccante nigeriano, in entrambi i casi al Maradona. Centravanti dalle grandi potenzialità, che si esalta nelle giocate in verticale, può vivere la stagione della definitiva consacrazione nella formazione di Spalletti , che ha centrato la decima vittoria consecutiva. Nel periodo in cui era assente, hanno trovato spazio, ed entrambi hanno avuto un impatto notevole. Per questo era legittimo chiedersi se al suo ritorno sarebbe stato in grado di far meglio dei compagni. Ma in appena due presenze da subentrato ha cancellato ogni speculazione, gli azzurri hanno abbondanza nel reparto offensivo e tutti sono utili, nessuno è di troppo.

L'AGENTE: "OSIMHEN VUOLE IL NAPOLI"

Osimhen è un giocatore importante per questa squadra, e mezza Europa lo vorrebbe portare via dall’Italia. Roberto Calenda, il suo agente, è conscio dell’interesse degli altri club, come ha detto a Radio Kiss Kiss: “Non lo scopriamo ora che Osimhenè oggetto del desiderio di tantissime squadre, ma le cose si fanno in tre: chi vende, chi compra e il giocatore”. Tuttavia, è chiara la volontà: “Già in estate abbiamo parlato chiaro e niente è cambiato. Qualcuno avrà altri interessi a fare uscire certe voci, tipo la cantonata del fatto che fosse in partenza, ma noi siamo sempre stati chiari: Osimhen vuole il Napoli e giocare la Champions coi compagni che si è conquistato sul campo”. Infine, ha rilasciato un commento sul contratto: “Ha un accordo a lungo termine ma anche se il mercato è dinamico la nostra volontà è di fare bene con il Napoli”.

LO SCOPRITORE DI OSIMHEN ORA È BARISTA

Dopo il successo del Napoli contro gli emiliani, sofferto ma meritato, è emerso un retroscena molto particolare sul passato di Victor Osimhen, autore del gol vittoria nel match valevole per la 10^ giornata di Serie A. A notare il talento nigeriano fu infatti un osservatore del Bologna nel 2015, dunque cinque anni prima dell’estate in cui si trasferì dal Lille nel nostro campionato per 75 milioni. Quest’uomo lungimirante ora non si occupa più di calcio, ha cambiato mestiere. E’ infatti un barista di Anzola dell’Emilia, comune di poco più di 10 mila abitanti non distante dal capoluogo di provincia dell’Emilia-Romagna.

Spalletti: "Ogni partita è ignota, sta a noi renderla prevedibile"

