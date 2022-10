Seguono aggiornamenti...

IL TABELLINO

SASSUOLO - HELLAS VERONA 2-1 (primo tempo: 1-1)

SASSUOLO (4-3-3): Consigli; Toljan, Ayhan, Erlic, Kyriakopoulos; Frattesi, Obiang (62' M. Lopez), Thorstvedt; D'Andrea (62' Traore), Pinamonti, Laurentié (71' Ceide). All. Dionisi

VERONA (3-4-1-2): Montipò; Hien, Gunter, Ceccherini (67' Magnani); Faraoni, Veloso (67' Sulemana), Tameze, Depaoli; Verdi (84' Djuric); Piccoli (30' Kallon), Henry (67' Lasagna). All. Bocchetti

GOL: 2' Ceccherini (V), 32' Laurienté (S), 74' Frattesi (S)

AMMONITI: 27' Ceccherini (V), 47' Erlic (S), 76' Faraoni (V), 93' Djuric (V)

ARBITRO: Alberto Santoro di Messina

LA CRONACA DEL MATCH IN 9 MOMENTI CHIAVE

2' GOL VANTAGGIO DEL VERONA! Ceccherini segna il gol dell'1-0. Cross dalla sinistra del terzino con la palla che rimbalza in area. Henry disorienta con il taglio sia Ayhan che Consigli che non intervengono.

4' HELLAS VICINA AL RADDOPPIO! Che partenza della squadra di Bocchetti. Inserimento in area pericoloso di Tameze che calcia in porta. Tiro che si perde a lato di pochissimo, non riesce Piccoli a toccare in porta tentando di gettarsi sul pallone in scivolata.

14' OCCASIONE SASSUOLO! Laurientè riceve palla in area da Pinamonti. Il francese però sbaglia il controllo e trova l'opposizione di uno strepitoso Ceccherini che interviene in scivolata. L'esterno del Sassuolo poteva fare di più...

32' GOL SASSUOLO! LAURIENTEEEEE! Fa tutto lui, l'esterno del Sassuolo! Laurientè corre sulla sinistra e salta Hien con un dribbling secco. Una volta in area, il francese apre il piatto destro che non lascia scampo a Montipò: palo-gol sul lato opposto per l'1-1.

40' GOL ANNULLATO AL VERONA! Miguel Veloso, accorso a rimorchio dell'azione, segna su assist di Kallon. Ma quest'ultimo viene pescato in offside al momento del passaggio in profondità da parte di Faraoni. Bella azione comunque da parte del Verona che risponde presente dopo il gol subito.

64 PALO DEL SASSUOLO! Splendido Frattesi che, di prima, legge benissimo l'inserimento in area di Toljan. Il tedesco passa alle spalle dei difensori e calcia subito con il destro trovando il palo.

67' CHE OCCASIONE PER IL VERONA! Azione a dir poco rocambolesca! Prima Frattesi rischia l'autogol nel tentativo di allontanare goffamente il pallone. Palla che tocca la traversa e colpo di testa di Lasagna da due passi. Respinta di Consigli e tiro di Faraoni che finisce in curva.

74' GOL DEL SASSUOLO! FRATTESSIIIIII! Quarto gol in campionato per lui. Splendido spunto di Traoré, che semina il panico sulla sinistra e mette dentro l'area un cross forte e teso. Sul pallone si avventa Frattesi che batte inesorabilmente Montipò.

89 CONSIGLI DECISIVO SU LASAGNA! L'attaccante del Verona calcia con il sinistro dal limite. Consigli attento sventa il gol del 2-2!

LE PAGELLE

MVP

Davide FRATTESI. Il numero 16 è in grande spolvero. Segna il gol decisivo, il quarto in stagione, con un grande inserimento a coronamento di una partita con l'argento vivo addosso

FANTACALCIO

PROMOSSO: Ceccherini. Il bonus inaspettato del difensore è sempre ben gradito...e il modificatore schizza alle stelle!

BOCCIATO: Henry. Si vede solo in avvio quando sembra aver toccato il pallone di Ceccherini. Sbaglia troppo spesso controlli che potrebbero metterlo in condizione di segnare

