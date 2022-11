Voltare pagina e pensare subito al prossimo impegno. Un refrain sentito più e più volte dopo una sconfitta. Nel calcio però si sa le sconfitte non sono tutte uguali e così dopo un ko bruciante nel Derby d’Italia , tanti hanno storto il naso a vedere– uno dei leader dell’Inter di Simone Inzaghi – sorridente ad un party in un noto locale di Milano, a festeggiare a notte fonda, il compleanno della sua compagna Agustina Gandolfo. S’è visto di peggio per carità però – considerando il momento che sta vivendo la squadra nerazzurra e soprattutto l’impegno di campionato ad appena 48 ore – la società indubbiamente non ha gradito vedere il proprio bomber fare le ore piccole insieme a consorte ed amici. E così i dirigenti nella giornata di martedì hanno fatto una bella ramanzina al ‘Toro’, che sarà quasi certamente anche multato.

Stando a quanto ricostruito da Dagospia – che è risalito allo scoop dalle stories su Instagram degli invitati alla festa - la festa si è svolta nel famoso locale “Just Cavalli” e i balli sono andati avanti fino a notte fonda. Ed è questo che non è piaciuto all’Inter. Nessuno vieta ai giocatori di festeggiare un compleanno ma – specie dopo una sconfitta bruciante in una gara non banale come Juve-Inter – la società avrebbe preferito maggiore accortezza. Ed è proprio ciò che ha ribadito nel chiarimento avvenuto nella giornata di ieri. Sui social, a differenza del passato, ci sono stati invece meno post di accuse o critiche, anzi, il comportamento di Lautaro non è stato censurato o particolarmente catechizzato. Lautaro comunque pagherà la multa e questa sera – salvo colpi di scena – guiderà insieme al connazionale Correa, l’attacco di Simone Inzaghi, nel match da non fallire contro il Bologna