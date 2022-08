Lazio-Bologna, match valido per la prima giornata di Serie A 2022/23, si giocherà allo stadio Olimpico di Roma Domenica 14 agosto alle ore 18.30. Di fronte la squadra di Sarri e quella di Mihajlovic.

Probabili formazioni

LAZIO (4-3-3): Maximiano; Lazzari, Patric, Romagnoli, Marusic; Milinkovic-Savic, Marcos Antonio, Basic; Felipe Anderson, Immobile, Zaccagni. All. Sarri

Squalificati: Casale, Kiyine

Indisponibili: nessuno

BOLOGNA (3-4-2-1): Skorupski; Soumaoro, Medel, Bonifazi; De Silvestri, Schouten, Dominguez, Cambiaso; Soriano, Sansone; Arnautovic. All. Mihajlovic

Squalificati: Ferguson

Indisponibili: nessuno

Statistiche Opta

La Lazio ha vinto 53 partite di Serie A contro il Bologna (37N, 46P); i biancocelesti hanno fatto meglio nella competizione soltanto contro Sampdoria (54) e Fiorentina (57) – sul fronte opposto, i rossoblù hanno vinto più partite solo contro la Roma (51) rispetto ai successi ottenuti contro la Lazio (46).

Il Bologna è la squadra che la Lazio ha superato più volte in match casalinghi in Serie A (38V, 19N, 11P); in particolare, i capitolini hanno vinto le ultime tre sfide interne con i rossoblù e non arrivano a quattro dal periodo 1998-2000.

La Lazio ha vinto l’esordio stagionale negli ultimi tre campionati di Serie A, ma non ha mai conquistato il successo alla prima partita nella competizione per quattro stagioni di fila.

La Lazio è la squadra che ha pareggiato più partite d'esordio stagionale in Serie A: 29, davanti alla Roma con 27.

Nell’ultimo campionato di Serie A, il Bologna ha vinto 3-2 contro la Salernitana la prima partita stagionale; i rossoblù non infilano due successi consecutivi all’esordio dal periodo 2001-2002 (rispettivamente contro Atalanta e Roma).

Nelle ultime sei stagioni in cui ha fatto il suo esordio stagionale in Serie A in trasferta, il Bologna ha perso cinque volte (1N), senza riuscire mai a vincere; l’ultimo successo degli emiliani risale al 2008, contro il Milan, con gol di Di Vaio e Valiani (Ambrosini per i rossoneri).

Il Bologna è stata sia la squadra che ha segnato più reti in percentuale su sviluppi di calcio d’angolo nella Serie A 2021/22 (23%: 10/44), sia quella che ne ha subite meno in % da corner (5%: 3/55).

Nelle ultime 10 stagioni di Serie A (dal 2012/13), soltanto Luis Muriel (10) ha realizzato più gol nel suo match d’esordio stagionale nel torneo rispetto a Ciro Immobile (otto in nove partite). L’attaccante della Lazio potrebbe diventare il 4° giocatore a segnare in ben cinque match di fila nel suo esordio stagionale nel massimo torneo nell’era dei tre punti a vittoria, dopo Roberto Muzzi, Andriy Shevchenko e Luis Muriel.

Luís Maximiano è il portiere che ha effettuato più parate (127) nel corso della Liga 2021/22 e il più giovane con almeno 30 presenze collezionate nello scorso campionato spagnolo tra gli estremi difensori (35 per il classe ’99).

Andrea Cambiaso è uno dei quattro difensori, nati a partire dal 2000, ad avere preso parte ad almeno cinque gol (una rete, quattro assist) nella Serie A 2021/22, al pari di Udogie, Hickey e Singo.

