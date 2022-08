Lazio.-Inter, match valido per la terza giornata di Serie A 2022/23, è terminato sul punteggio di 3-1 , frutto delle reti di Felipe Anderson, lautaro Martinez, Luis Alberto e Pedro. Con questo risultato i biancocelesti scavalcano con 7 punti proprio i nerazzurri in classifica, centrando un successo di prestigio e lanciando un chiaro messaggio alle big. Per i vice campioni d'Italia una sconfitta dolorosa e tanti passi indietro: si salva solo Dumfries. Dalle alternative di Sarri agli errori di Inzaghi, fino ad un Lukaku tutt'altro che al top: ecco, di seguito, le 5 verità della sfida dell'Olimpico.

1) La vittoria di Sarri e delle sue scelte: la qualità della panchina ha fatto la differenza

Siamo alla terza giornata ed ogni giudizio deve per forza di cose essere relativo, ma la sensazione che lascia addosso questa Lazio è quella di una squadra più equilibrata e, soprattutto, profonda nelle alternative. Sarri ha sconfitto l'Inter grazie alle sue spiccate capacità di lettura e al tempismo nel mettere in campo l'enorme qualità dei big inizialmente lasciati in panchina. Luis Alberto e Pedro sono un lusso per tanti, anche per squadre sulla carta superiori ai biancocelesti: la possibilità di sfruttarli come armi per spaccare le partite potrebbe fare la differenza in una stagione così equilibrata e ricca di impegni. Applausi scroscianti li merita il tecnico, bravissimo nella gestione del materiale umano e nella lettura dei momenti chiave della gara. Il sodalizio prosegue, per adesso, nel migliore dei modi e i margini di miglioramento sono ancora moltissimi: la corsa Champions per questa Lazio può presto trasformarsi da ambizione a vero obiettivo.

2) Inzaghi non ne azzecca una e incarta la gara ai suoi

Per un tecnico che fa la differenza in positivo ce n'è un altro che, al contrario, sbaglia praticamente tutto lo sbagliabile. La serata dell'Olimpico conferma la necessità, da parte di Inzaghi, di fare un significativo passo avanti nella lettura delle partite. Gagliardini dall'inizio a schermare Milinkovic al posto di Calhanoglu è una scelta sbagliata, che toglie fosforo e geometrie al centrocampo senza peraltro scalfire in alcun modo il serbo, autore di una gara sontuosa. Anche il cambio di Dumfries, unica nota lieta della serataccia nerazzurra, per l'ossessiva necessità di avere esterni freschi è è impossibile da giustificare. A volte la sensazione è che si incarti nella gestione dell'immenso materiale tecnico che ha a disposizione: che senso ha una rosa così lunga se poi si fa così tanta confusione a sfruttarla? Doverosa conclusione sul tema 100 reti a fine stagione, sbandierato dopo il successo con lo Spezia e tanto caro all'allenatore: sarebbe preferibile, prima di fantasticare su mirabolanti statistiche che lasciano il tempo che trovano, costruire una parvenza di equilibrio di squadra, visto che con la Lazio l'Inter è apparsa anemica davanti e con un assetto difensivo decisamente traballante.

3) Lukaku, dove sei? Manca tanto per il vero Romelu

All'Olimpico è stato tra le note più stonate di un brano già di suo stridulo, ai limiti dello sgradevole. A Milano, più che il carro armato che ha demolito la Serie A due anni fa, sembra tornato il "Panterone moscione" visto al Chelsea. Lukaku è in ritardo di condizione e, almeno all'apparenza, ancora non abbastanza centrale nello scacchiere nerazzurro. Romagnoli e Patric lo hanno da subito gestito alla perfezione, quasi senza sudare: una gara anonima sotto ogni aspetto che lancia un piccolo campanello d'allarme attorno al vero super colpo dell'estate interista. Un solo tiro in porta, nessuna assistenza chiave e meno del 55% di precisione nei passaggi sono uno score che non rende giustizia a un attaccante schiavo del suo passato e che appare ancora lontano dall'essersi ritrovato.

4) Milinkovic-Savic è la vera star dei centrocampisti della Serie A

L'ennesima prestazione maiuscola ci porta a rimarcare un concetto sul quale ormai si fa fatica ad obiettare: Milinkovic-Savic è, ad oggi, la mezzala più dominante del campionato italiano. Anche contro l'Inter il serbo ha fatto letteralmente quello che ha voluto, sovrastando la linea mediana nerazzurra con la sua straripante fisicità e disegnando calcio tra linee di passaggio illuminate e strappi da perfetto box-to-box. In ogni gol, ogni azione degna di nota c'è stato lo zampino del serbo: impossibile non domandarsi come sia possibile che nessuna big italiana o europea abbia mai deciso di puntare sulle qualità di questo straordinario giocatore, che vale ognuno degli svariati milioni da anni richiesti da Lotito per lasciarlo partire da Roma.

5) Dumfries non si tocca: ad oggi è lui il migliore dell'Inter

In una gara da dimenticare praticamente per tutti i suoi compagni il solito olandese ha deciso di volare ancora, ergendosi a vero top player dell'inizio di campionato dell'Inter. Denzel Dumfries, rispetto allo scorso anno, è cresciuto in maniera esponenziale e si è trasformato in un'autentica ira di Dio. La sensazione è che tutto il sistema nerazzurro passi dalle sue sgroppate, che ora finalmente arrivano con i tempi giusti. Da Dimarco a Brozovic e Barella fino ad arrivare agli attaccanti praticamente tutta la squadra si è appoggiata alle sue folate, a cui si unisce finalmente la coscienza nelle scelte che fino alla passata stagione risultava ancora non pervenuta. Inzaghi si mettesse l'anima in pace: questo Denzel non va gestito, ma lasciato in campo fino allo sfinimento.

