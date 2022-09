Lazio, ma soprattutto il suo allenatore: nel post-partita, Maurizio Sarri si è lasciato scappare qualche frase di troppo ("Pronto a fare un passo indietro" e "germe all'interno dello spogliatoio"). Secondo Claudio Lotito però il tecnico è ben saldo sulla sua panchina. La bruttissima sconfitta in Europa League per mano del Midtjylland (1-5) ha gettato dello sconforto i tifosi della, ma soprattutto il suo allenatore: nel post-partita,si è lasciato scappare qualche frase di troppo"). Secondoperò il tecnico è ben saldo sulla sua panchina.

Lotito al Messaggero: "Sarri non si muove"

"Sarri non va via, resta al suo posto, non c'è nessun dubbio. Ha parlato in un momento di sconforto. Il problema della Lazio va comunque risolto, una volta per tutte, e subito. E pensare che anche stavolta, per motivare tutti, avevo pagato pure gli stipendi di ottobre in anticipo".

