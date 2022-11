Lazio-Monza, match valido per la 14ª giornata di Serie A 2022/23, si giocherà allo stadio Olimpico di Roma giovedí 10 novembre, alle ore 20:45. Tra Serie B e Coppa Italia Lazio e Monza si sono incrociate in 18 occasioni: bilancio in equilibrio con cinque vittorie per parte e otto pareggi - la sfida più recente risale al 23 agosto 2006, 1-1 in Coppa Italia, risolta poi ai calci di rigore in favore dei biancocelesti.

Probabili formazioni

Ad

LAZIO (4-3-3): Provedel; Lazzari, Casale, Romagnoli, Marusic; Milinkovic-Savic, Cataldi, Basic; Pedro, Felipe Anderson, Zaccagni. All. Sarri

Serie A Roma-Lazio 0-1, 5 verità: Sarri, il segreto è tutto in difesa 14 ORE FA

Squalificati: nessuno

Indisponibili: nessuno

MONZA (3-4-3): Di Gregorio; Izzo, Marlon, Caldirola; Ciurria, Rovella, Barberis, Carlos Augusto; Pessina, Petagna, Caprari. All. Palladino

Squalificati: nessuno

Indisponibili: Pablo Marì, Sensi

LAZIO-MONZA, DOVE VEDERLA IN TV E LIVE STREAMING: DIRETTA SU DAZN E SKY

Lazio-Monza, giovedí 10 novembre, sarà trasmessa in diretta sia su SKY che su DAZN con collegamento a partire dalle 20:00.

Statistiche Opta

Tra Serie B e Coppa Italia Lazio e Monza si sono incrociate in 18 occasioni: bilancio in equilibrio con cinque vittorie per parte e otto pareggi - la sfida più recente risale al 23 agosto 2006, 1-1 in Coppa Italia, risolta poi ai calci di rigore in favore dei biancocelesti.

La Lazio ha perso solo una delle nove partite interne disputate contro il Monza (5V, 3N), ma la sconfitta è arrivata proprio nella più recente, risalente al 27 aprile 1986 (0-1 in Serie B con Luigi Simoni in panchina).

La Lazio non ha mai perso nelle ultime 15 partite di Serie A contro squadre neopromosse (13V, 2N) e ha mantenuto la porta inviolata nelle tre più recenti; i biancocelesti non hanno mai raggiunto una serie di 16 gare da imbattuti contro squadre provenienti dalla B, essendosi fermati a 15 nel 2020 con Simone Inzaghi (in quella serie conquistarono anche cinque clean sheet di fila).

Il Lazio sarà la prima regione in cui il Monza disputa due trasferte di Serie A; nella prima gara contro la Roma, giocata il 30 agosto scorso, ha perso con il punteggio di 3-0 (doppietta di Dybala, rete di Ibañez).

La Lazio ha pareggiato tutte le ultime tre partite di Serie A giocate di giovedì, tanti pareggi quanti quelli registrati nelle precedenti 14 gare disputate in questo giorno della settimana (7V, 4P).

I 13 punti del Monza in Serie A sono tutti arrivati in partite disputate alle ore 15:00 (4V, 1N, 1P), nelle restanti sette partite in altri orari infatti i brianzoli hanno sempre perso.

La Lazio non è riuscita a vincere nelle ultime due gare interne di Serie A (1N, 1P) e non fa peggio da una serie di tre sfide in casa tra novembre e dicembre 2020 (1N, 2P).

Le ultime 10 reti del Monza in Serie A sono state realizzate da nove calciatori diversi, l’unico con due reti nel periodo è Carlos Augusto.

Mattia Zaccagni ha segnato cinque gol in 13 match di questo campionato, il suo record di marcature in una singola stagione di Serie A è di sei reti nel 2021/22 in 31 gare divise tra Verona e Lazio.

Andrea Petagna ha segnato quattro gol contro la Lazio in Serie A, solo contro l’Atalanta ha fatto meglio (cinque); l’attaccante del Monza ha realizzato contro i biancocelesti la sua prima rete nel massimo campionato italiano, il 21 agosto 2016 con la maglia dell’Atalanta.

Fantacalcio: i consigli per la 14a giornata di Serie A

Serie A Sensi, referto impietoso: frattura malleolo-peronale UN GIORNO FA