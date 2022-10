Lazio-Udinese, match valido per la 10ª giornata di Serie A 2022/23, si giocherà allo stadio Olimpico di Roma domenica 16 ottobre alle ore 15:00. Dopo una serie di cinque successi casalinghi consecutivi in cui aveva sempre tenuto la porta inviolata, la Lazio ha subito sette reti e raccolto un solo punto nelle ultime due sfide interne di Serie A contro l'Udinese - risale al 2006 l'ultima striscia di tre gare senza sconfitte per i friulani all'Olimpico contro i biancocelesti (1V, 2N).

Probabili formazioni

LAZIO (4-3-3): Provedel; Lazzari, Patric, Romagnoli, Marusic; Milinkovic-Savic, Cataldi, Luis Alberto; Felipe Anderson, Immobile, Zaccagni. All. Sarri

Squalificati: nessuno

Indisponibili: nessuno

UDINESE (3-5-2): Silvestri; Perez, Bijol, Ebosse; Pereyra, Lovric, Walace, Makenko, Udogie; Beto, Deulofeu. All. Sottil

Squalificati: nessuno

Indisponibili: Buta, Masina

LAZIO-UDINESE, DOVE VEDERLA IN TV E LIVE STREAMING: DIRETTA ESCLUSIVA SU DAZN

Lazio-Udinese, domenica 16 ottobre, sarà trasmessa in diretta e in esclusiva su DAZN con collegamento a partire dalle 14:30.

Statistiche Opta

La Lazio ha perso soltanto una delle ultime 15 sfide di Serie A contro l'Udinese (1-3 il 29 novembre 2020) - completano il parziale 10 successi e quattro pareggi.

La Lazio ha vinto tutte le ultime quattro partite di Serie A con un punteggio complessivo di 14-0: i bianconcelesti non registrano cinque clean sheet di fila nella competizione dal febbraio 2007 (con Delio Rossi alla guida) e potrebbero ottenere cinque successi consecutivi senza gol al passivo per la prima volta nella loro storia in Serie A.

La Lazio ha tenuto la porta inviolata nelle ultime due gare di Serie A giocate in casa e non ottiene almeno tre clean sheet interni nella competizione dall'ottobre 2015 (quattro sotto Stefano Pioli).

L'Udinese ha ottenuto 20 punti nelle prime nove partite stagionali di Serie A per la seconda volta nella sua storia, dopo il 2008/09, quando ottenne un pareggio alla 10ª, prima di registrare cinque sconfitte di fila.

Lazio (21%) e Udinese (15%) sono le due formazioni di questo campionato che hanno finora registrato le migliori percentuali realizzative - i biancocelesti guidano inoltre il campionato per percentuale di conclusioni terminate nello specchio della porta (59%).

La Lazio è la squadra che si è trovata sopra nel punteggio in più gare casalinghe nella Serie A 2022/23 (cinque, riuscendo poi a trovare la vittoria in quattro) - dall'altra parte però l'Udinese è la formazione che in generale ha guadagnato più punti da situazioni di svantaggio nel torneo in corso (13).

Dall'inizio di settembre 2022, Sergej Milinkovic-Savic ha preso parte a sette gol in Serie A, grazie a tre reti e quattro assist: nel periodo, nei maggiori cinque campionati europei, solamente Erling Haaland del Manchester City (otto) ha fatto meglio del biancoceleste.

Nelle rose di Lazio e Udinese ci sono quattro dei primi sei giocatori di questa Serie A per numero di coinvolgimenti a sequenze su azione terminate con un gol: Sergej Milinkovic-Savic (13), Ciro Immobile (10), Gerard Deulofeu (otto) e Destiny Udogie (otto) - a quota nove troviamo Kvaratskhelia e Lobotka del Napoli.

Tra gol e assist, Gerard Deulofeu ha preso parte ad almeno una rete dell'Udinese in tutte le sue ultime tre presenze e mai nella competizione è riuscito a fare meglio - lo spagnolo ha già fornito sei passaggi vincenti in questo campionato e solo nel 2015/16 (otto in 26 presenze con l'Everton) ha fatto meglio nei maggiori cinque campionati europei.

Fantacalcio: i consigli per la 10a giornata di Serie A

