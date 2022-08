Salernitana-Sampdoria, match valido per la terza giornata della Davide Nicola, frutto delle reti di Dia, Bonazzoli, Vilhena e Botheim. La gara è stata arbitrata da Davide Massa. Con questo risultato i padroni di casa conquistano la prima vittoria in questo campionato, mentre la Samp riscrive un record societario negativo: mai i blucerchiati avevano cominciato una Serie A senza trovare neppure un gol nelle prime tre giornate. , match valido per la terza giornata della Serie A 2022-23 , è terminato sul punteggio di 4-0 in favore dei granata di, frutto delle reti di Dia, Bonazzoli, Vilhena e Botheim. La gara è stata arbitrata da Davide Massa. Con questo risultato i padroni di casa conquistano la prima vittoria in questo campionato, mentre la Samp riscrive un: mai i blucerchiati avevano cominciato una Serie A senza trovare neppure un gol nelle prime tre giornate.

Qui di seguito i voti ai protagonisti della partita per capire l'andamento della gara.

Le pagelle della Salernitana

Luigi SEPE 6.5 - Chiamato a pochi interventi, ma quasi sempre sicuro e puntuale. Unica sbavatura sul destro di Djuricic, ma poi si riscatta subito su Caputo e, nel finale, su Quagliarella.

Norbert GYOMBER 7 - Chiude alla perfezione le uniche trame offensive degne di nota degli ospiti e gioca una partita senza alcuna sbavatura. La standing ovation al momento della sostituzione è, in tal senso, emblematica. (Dall'82' Lorenzo PIROLA S.V.).

Federico FAZIO 6.5 - Dalle sue parti non c'è molto lavoro, ma l'ex Roma non sbaglia praticamente nulla e prova a farsi notare anche su qualche calcio d'angolo granata. Di testa sono tutte sue.

Dylan BRONN 6.5 - In crescita costante e lo si nota fin dall'inizio. Gara senza sbavature.

Antonio CANDREVA 6 - Non incide come suo solito, ma sulla destra è sempre un potenziale pericolo per i blucerchiati. Augello gli sporca ogni cross e lo limita come può, lui sembra un po' stanco già a metà gara anche se nella ripresa si sacrifica tanto. (Dal 78' Junior SAMBIA S.V.).

Lassana COULIBALY 8 - Semplicemente sontuoso. Partita da incorniciare per il vero MVP di questo pomeriggio. Interdizione, rifinitura con classe per i compagni, presenza e leadership. Domina a centrocampo e spicca su qualsiasi compagno, pur in un 4-0 così netto.

Giulio MAGGIORE 7 - Ordine e geometrie in una serata da regista. Perfetto anche nel fungere da filtro, abile nelle uscite dei granata. Grande prova anche la sua.

Tonny VILHENA 7.5 - Giocatore di un livello superiore, almeno stando alla prova odierna. Qualità nei passaggi, intelligenza nei movimenti senza palla e il gol del 3-0 che va visto e rivisto in loop.

Pasquale MAZZOCCHI 6.5 - 1° tempo quasi perfetto, non fosse per l'ammonizione che lo costringe al cambio con Kastanos a inizio ripresa. Sulla sinistra spinge costantemente e stravince il duello con Depaoli, mettendoci lo zampino nel 2° gol. (Dal 46' Grigoris KASTANOS 6.5 - Ingresso ottimale, tanto lavoro in interdizione e buone qualità anche in ripartenza. Giocatore duttile, che tornerà utile nel corso della stagione).

Boulaye DIA 8 - Un gol, due assist, tantissimo lavoro sul fronte offensivo e una dimensione che, all'Arechi, sapranno apprezzare. Nella storia della Serie A, soltanto due giocatori africani avevano segnato e fornito assist all'esordio: Momo Salah e Achraf Hakimi. Mica male eh. (Dal 78' Diego VALENCIA S.V.).

Federico BONAZZOLI 7.5 - Gol, assist, ovazione dell'Arechi al momento del cambio. Il numero 9 granata gioca una partita ottima, facendo malissimo nello stretto e confermando di essere indispensabile per Nicola. (Dal 65' Erik BOTHEIM 6.5 - Il gol del 4-0 è una perla vera e gli vale un buon voto in pagella, anche se l'ammonizione gratuita praticamente a fine gara fa imbestialire Nicola).

All. Davide NICOLA 7.5 - Cambiano gli interpreti a disposizione, ma non le idee e le qualità nel voler sempre giocare a calcio. Prima vittoria stagionale, roboante 4-0 in una partita già importante per i punti salvezza. Cosa chiedergli di più, sinceramente?

Le pagelle della Sampdoria

Emil AUDERO 5 - Non ha colpe evidenti sui gol e non deve compiere altri interventi, però torna a Genova con 4 gol subiti in una trasferta potenzialmente da clean-sheet...

Fabio DEPAOLI 5 - Scelto titolare al posto di Bereszynski e autore di una prova davvero opaca. Protagonista, in negativo, nei primi due gol della Salernitana, tenendo in gioco Bonazzoli e facendosi saltare come un birillo da Mazzocchi.

Omar COLLEY 5.5 - Un muro invalicabile contro la Juventus. Una domenica da incubo all'Arechi. Sbaglia meno dei compagni, ma anche lui non è esente da colpe nella debacle dei blucerchiati.

Alex FERRARI 5 - Stesso discorso fatto per l'altro centrale, con l'aggravante che quel colpo di testa in solitaria, se indirizzato meglio, avrebbe forse cambiato volto a questa partita.

Tommaso AUGELLO 5.5 - Blocca Candreva e soffre meno dei compagni di reparto, ma in uno 0-4 non può uscire con voto positivo in pagella.

Gonzalo VILLAR 5 - Vertice basso nel 4-1-4-1 scelto da Giampaolo, non riesce mai a dare geometrie e idee al gioco blucerchiato. Cresce alla distanza, ma non abbastanza.

Mehdi LERIS 5 - Ha sulla coscienza il colpo di testa sbagliato, con cui avrebbe potuto riaprire il match. A differenza della sfida contro la Juventus, non riesce mai a incidere e ad attaccare la profondità. (Dal 63' Fabio QUAGLIARELLA 5.5 - Ha sul destro qualche chance per evitare almeno il record negativo dei blucerchiati, ma quando inquadra la porta non riesce a impensierire Sepe).

Tomas RINCON 5 - Dovrebbe fare filtro a centrocampo, ma Coulibaly lo sovrasta spesso e volentieri. Si becca anche un'ammozione evitabile a gara ormai compromessa e non dà mai la sensazione di poter contrastare i granata.

Abdelhamid SABIRI 5 - Si accende a intermittenza e non incide come potrebbe. Le qualità ci sono, stasera però non le mostra praticamente mai. (Dall'80 Gerard YEPES S.V.).

Filip DJURICIC 5 - Comincia bene questa sfida, con qualche bella giocata nello stretto, ma col passare dei minuti diventa quasi impalpabile e non concretizza neppure le chance che gli capitano tra i piedi. (Dal 62' Valerio VERRE 6 - Forse l'unico blucerchiato a entrare col piglio giusto, nonostante il match sia sul 3-0 per la Salernitana. Sfiora il gol con un bel sinistro da posizione molto defilata).

Francesco CAPUTO 6 - Troppo, davvero troppo, isolato là davanti, ma quantomeno dà punti di riferimento e detta linee di passaggio e profondità ai compagni. Ci prova sempre, anche da solo, ma non basta. (Dal 63' Manolo GABBIADINI 5.5 - Non riesce a incidere, anche se la gara è ormai ampiamente compromessa al momento del suo ingresso in campo).

All. Marco GIAMPAOLO 4.5 - Alla vigilia spende parole tutt'altro che al miele per Candreva. Oggi propone un modulo che lascia il predominio del gioco ai padroni di casa e, coi 4 cambi tutti insieme, conferma di essere un po' in debito d'idee. Il tempo non manca affatto, ma che involuzione rispetto allo 0-0 contro la Juventus...

