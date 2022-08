0-0, con poche occasioni da gol: a spiccare, la traversa centrata da Mehdi Leris dopo 6' di sfida. La gara è stata arbitrata da Rosario Abisso. Con questo risultato i bianconeri salgono a quota 4 punti in classifica, agganciando il Milan, mentre il Doria conquista il primo punto di questo suo campionato. La Juventus chiude a sei la striscia di vittorie consecutive contro i blucerchiati e, per il secondo anno di fila, non arriva a 6 punti in classifica al termine della seconda giornata di Serie A. Sampdoria-Juventus, match valido per la seconda giornata della Serie A 2022-23 , è terminato sul punteggio di, con poche occasioni da gol: a spiccare, lacentrata dadopo 6' di sfida. La gara è stata arbitrata da. Con questo risultato i bianconeri salgono a quota 4 punti in classifica, agganciando il Milan, mentre il Doria conquista il primo punto di questo suo campionato. La Juventus chiude a sei la striscia di vittorie consecutive contro i blucerchiati e, per il secondo anno di fila, non arriva a 6 punti in classifica al termine della seconda giornata di Serie A.

Qui di seguito i voti ai protagonisti della partita per capire l'andamento della gara.

Le pagelle della Sampdoria

Emil AUDERO 6.5 - Cuadrado lo grazia nel 1° tempo, poi la Juventus non lo impensierisce mai e per lui è un lunedì sera da spettatore non pagante, almeno fino al 93': qui respinge il colpo di polpaccio di Kostic e salva il risultato.

Bartosz BERESZYSNKI 6 - Ha il suo bel da fare nel contenere Kostic, ma tutto sommato non perde il duello a distanza ravvicinata in troppe occasioni.

Alex FERRARI 6.5 - Se Colley è l'MVP assoluto di questo match, anche il suo compagno di reparto fa davvero una bella figura. Attento, preciso e puntuale: promosso a pieni voti.

Omar COLLEY 7 - Di testa le prende quasi tutte e limita tantissimo Vlahovic, giocando peraltro gli ultimi 30' di gara con qualche problemino fisico. Come sempre, leader difensivo dei blucerchiati e stasera insuperabile.

Tommaso AUGELLO 5.5 - Non garantisce spinta come al solito e soffre un po' Danilo all'inizio. Intelligente quando va comunque al tiro con la Juventus che si era fermata perché aspettava che l'arbitro assegnasse rimessa dal fondo dal momento che Leris aveva crossato oltre la linea.

Tomas RINCON 5.5 - Generoso, come sempre, ma spesso impreciso quando la Samp potrebbe imbastire qualche buona trama offensiva. Esce anzitempo per un problema fisico. (Dal 68' Valerio VERRE 6 - Ci mette grinta e gamba, ma sbaglia passaggi chiave in due ripartenze importanti e poi si becca pure il giallo per un brutto fallo su Danilo. L'assist d'esterno per Quagliarella è però una perla, peccato non arrivi il gol dell'ex).

Mehdi Leris e Alex Sandro durante Sampdoria-Juventus, seconda giornata della Serie A 2022-23 Credit Foto Getty Images

Ronaldo VIEIRA 7 - Una diga a centrocampo: prezioso in interdizione, in ripartenza e anche da rifinitore per i compagni. Davvero una grande partita, per quanto il centrocampo avversario gli sia decisamente amico. (Dal 78' Fabio DEPAOLI S.V.).

Mehdi LERIS 6.5 - Attacca la profondità prendendo alle spalle qualsiasi terzino bianconero ed è sempre una spina del fianco per la Juventus. Peccato il controllo sull'azione che lo vede colpire la traversa...

Abdelhamid SABIRI 6.5 - Svaria tantissimo nella metà campo avversaria, trovando linee di passaggio quasi sempre precise e idee molto interessanti. Sarà l'uomo in più di questa Sampdoria, prezioso a 360°.

Filip DJURICIC 5.5 - Nei 4 (o 3, seconda di come varia il modulo blucerchiato) dietro a Caputo è quello meno propositivo e capace di creare pericoli alla difesa ospite. Arriveranno partite migliori.

Francesco CAPUTO 6 - Non incide come suo solito, ma fa comunque sudare Bremer in molti duelli corpo a corpo. I gol arriveranno, senza dubbio, ma Giampaolo può esserne comunque soddisfatto. (Dal 78' Fabio QUAGLIARELLA 6 - Ha due palloni buoni: sul primo rischia di mandare in porta Leris; sul secondo prova lo scavetto di classe col sinistro e va vicinissimo all'1-0 all'89'. Fenomeno senza età.).

All. Marco GIAMPAOLO 6.5 - Le sue idee di gioco sembrano già ben assimilate dallla squadra. La Sampdoria gioca molto bene nel 1° tempo e, come successo alla prima con l'Atalanta, viene frenata dalla sfortuna e dai legni.

Le pagelle della Juventus

Mattia PERIN 6.5 - Salva tutto su Leris con una provvidenziale uscita bassa (e l'aiuto della traversa). Poi non viene più chiamato in causa, ma nel punto conquistato c'è tanto dei suoi guantoni.

DANILO 6 - Sempre fondamentale, non ci si stanca di scriverlo. Sovrapposizioni vanificate dall'imprecisione di Cuadrado, guida totale della linea difensiva, leadership sempre preziosa. Jolly costante per questa squadra.

Daniele RUGANI 6 - Non imposta, ovviamente, come Bonucci, ma difensivamente non sbaglia praticamente nulla ed è prezioso in alcune chiusure. Anche lui uomo-mercato da tempo, ma regge benissimo il campo questa sera.

BREMER 5.5 - Comincia con due lisci e un po' di incertezza. Spesso costretto a giocare col suo piede debole, non prende mai campo palla al piede e dietro è meno roccioso rispetto alla prima col Sassuolo.

Alex SANDRO 5 - Si perde il taglio di Leris, facendo fare una brutta figuraccia a Bremer; non spinge quasi mai sulla sinistra e la buona prova col Sassuolo sembra già un lontano ricordo. Ammonito, lascia il campo al 45'. (Dal 45' Mattia DE SCIGLIO 6 - Garantisce ordine sulla sinistra, come suo solito. Prova anche qualche sfuriata offensiva, ma senza fortuna).

Wenston MCKENNIE 5 - Non si inserisce quasi mai e sbaglia tanto in impostazione, lasciando il campo a mezz'ora dalla fine. Dov'è finito il giocatore che si era visto sotto la gestione Pirlo? (Dal 62' Fabio MIRETTI 6 - Entra ed è subito protagonista col recupero che porterebbe al gol di Rabiot, annullato per fuorigioco. Poi cala alla distanza).

Manuel LOCATELLI 5.5 - Non riesce mai a velocizzare il gioco né ad azzardare qualche idea. Altra partita in cui soffre un ruolo non suo, ma ennesima sfida in cui il fosforo sembra mancare non poco. (Dall'85' Nicolò ROVELLA S.V.).

Adrien RABIOT 6 - Schierato per necessità, è l'unico dei tre di centrocampo che riesce almeno a uscire palla al piede dalla sua trequarti e a trovare la profondità di Vlahovic. Gli annullano un gol per fuorigioco millimetrico di Vlahovic.

Juan CUADRADO 5.5 - Spara addosso ad Audero da due passi, anziché servire Vlahovic in mezzo. Poi si spegne completamente e non crea quasi mai pericoli sulla destra. Rivedibile, in una serata peraltro da capitano. (Dal 77' Moise KEAN S.V.).

Dusan VLAHOVIC 5.5 - Tre tocchi, tre, nel primo tempo: il calcio d'inizio, un passaggio e la svirgolata su angolo della Samp che quasi costa l'autogol. Nel 2° tempo cambia volto e cerca di trascinare i compagni, ma è sempre e comunque troppo solo là davanti.

Filip KOSTIC 6.5 - Il più propositivo tra gli ospiti. Quantomeno ci mette gamba, cross e rifiniture per i compagni, che però non ne comprendono le idee nel 90% dei casi e mancano di attaccare l'area quando arrivano i suoi traversoni.

All. Massimiliano ALLEGRI 6 - 325 in panchina con la Juve, dietro soltanto a Marcello Lippi (405) e Giovanni Trapattoni (596) nella storia bianconera. Uno 0-0 che lascia l'amaro in bocca: il gioco latita, le opzioni anche vista l'assenza di Di Maria. Ci si aspetta però molto di più.

