Sassuolo-Inter match valido per la 9a giornata della Serie A si è chiuso con il punteggio di 2-1 a favore dei nerazzurri, che dopo due sconfitte consecutive contro Udinese e Roma ritrovano una vittoria provvidenziale e rilanciano le proprie ambizioni di alta classifica. Mattatore del match è stato Edin Dzeko , match winner con una doppietta che regala alla squadra di Inzaghi tre punti d’oro, che infondono morale in vista del caldo rematch al Camp Nou contro il Barcellona. Chi sono stati i migliore in campo? Chi ha deluso le attese e si è espresso al di sotto del suo potenziale? Ecco a voi i promossi e bocciati del match che ha aperto la 9^ di Serie A.

Le pagelle del Sassuolo

A breve i voti completi!

Serie A L'Inter ritrova il sorriso anche in A grazie a Dzeko: 2-1 sul Sassuolo 4 ORE FA

Le pagelle dell'Inter

André ONANA 6,5 Incolpevole sul gol di Frattesi, nel primo tempo tiene in piedi la baracca con una bella parata da portiere di hockey a disinnescare un rasoterra velenoso del centrocampista neroverde nel giro della Nazionale. Cercatissimo dai compagni, coi piedi sbaglia la misura di qualche rilancio ma offre anche preziose linee di passaggio scavalcando la prima linea di pressing avversaria e facendo uscire bene la squadra, facendo arrivare il pallone sui piedi dei centrocampisti e degli esterni di centrocampo.

Danilo D’AMBROSIO 6 Col mestiere prova a contenere l’arrembante Laurentié e nel primo tempo se la cava, ad inizio ripresa però il francese ingrana le marce alte e per frenarlo deve cinturarlo e farsi ammonire. A quel punto Inzaghi considera troppo rischioso, tenerlo in campo e lo toglie in luogo di Skriniar.

(dal 58’ Milan SKRINIAR 6 Pronti via e il Sassuolo perviene subito al gol, poi prende le misure a Laurentié e lo tiene fuori dalla partita)

Francesco ACERBI 6 Mette la museruola a Pinamonti e gioca una partita una gara di sostanza dietro. Più in balbettante quando deve impostare, dove è lento e spesso affida palla all’indietro a Onana.

Alessandro BASTONI 5,5 Si produce in una sgroppata coast to coast esaltante ad inizio partita, poi ha il suo bel daffare a prendere le misure al prorompente Ceide che però cala alla distanza. Nella ripresa non si sa bene perché accorci sul primo palo, lasciando scoperta il proprio settore e non chiudendo su Frattesi che sigla il gol del momentaneo 1-1.

Denzel DUMFRIES 7 Ara la fascia che è un piacere, sprintando e sminestrando cross dal fondo che non sempre i compagni capitalizzano (clamoroso in particolare l’errore in spaccata di Lautaro sul cioccolatino al laser dell’olandese). Partecipa all’azione del primo gol di Dzeko con una sponda preziosissima. Ritrovato.

Nicolò BARELLA 5,5 Tanta corsa ma anche qualche sgroppata a vuoto. Lontano dalla migliore condizione.

Kristjan ASLLANI 5,5 Si fa ammonire al 19’ per bloccare la ripartenza di Ceide, prova un paio di cambi campo interessanti ma alla pausa di metà tempo Inzaghi lo lascia negli spogliatoi per evitare di rimanere in 10, preferendo arretrare Calhanoglu in regia come già successo col Barcellona. Rimandato.

(dal 45’ Henrik MKHITARYAN 6 Ha da un lato il demerito di non seguire il rimorchio di Frattesi che sigla il gol del momentaneo 1-1 ma poi si riscatta confezionando l’assist per il gol vittoria di Dzeko, che regala una vittoria fondamentale).

Hakan CALHANOGLU 6 Prezioso nel primo tempo soprattutto con i suoi piazzati, nella ripresa agisce da regista e anche se non brilla come contro il Barcellona, offre una prestazione gagliarda come vice Brozovic.

Federico DIMARCO 5,5 Un paio di sventagliate a tagliare il campo tecnicamente ineccepibili ma poca spinta e iniziative con il contagocce rispetto alle ultime scintillanti uscite. Battuta d’arresto

(dal 68’ Matteo DARMIAN 6 Attento in copertura e bravo a smarcare Mkhitaryan nell’assist del gol vittoria di Dzeko).

Edin DZEKO 8 Si conferma la bestia nera del Sassuolo. In chiusura di primo tempo, sblocca una partita scorbutica con una carezza in controtempo a correggere la sponda area di Dumfries, poi nella ripresa incorna la doppietta che silenzia la banda di Dionisi e permette all’Inter di ritrovare tre punti capitali. Nel finale sfiora addirittura la tripletta, scaldando i guantoni di Consigli con una staffilata da fuori area. 101° gol in Serie A a 36 anni e 205 giorni (il terzo più anziano in tripla cifra di reti dopo Pandev e Pellissier), 8° sigillo in carriera ai neroverdi che si confermano la sua vittima preferita. Totale.

L'esultanza di Dzeko dopo il gol contro il Sassuolo Credit Foto Getty Images

Lautaro MARTINEZ 5 L’astinenza da gol prosegue ancora per colpa della sua mira e di un prodigioso riflesso di Consigli. Clamoroso l’errore col quale mette fuori in spaccata il cross radente di Dumfries, si danna l’anima ma la becca poco fino a quando Dumfries lo riennesca nella ripresa ma Consigli gli nega la gioia del gol con una paratissima. Per fortuna non c’è bisogno delle sue reti ma il digiuno resta preoccupante.

All. Simone INZAGHI 6 La strategia con la quale sostituisce sempre il giocatore ammonito lasciare un po’ perplessi ma tutto sommato i cambi gli danno ragione perché sono Darmian e Mkhitaryan a costruire l’azione da cui scaturisce il gol vittoria di Dzeko. Dà continuità in termini di risultato alla vittoria di Barcellona e trova il 5° successo in Serie A, anche se la sensazione è che servirà ben altra tempra martedì per uscire con un risultato positivo dal catino del Camp Nou.

