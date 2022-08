Udinese-Salernitana, match valido per seconda giornata della Serie A 2022/23, è terminato sul punteggio di 0-0 . Con questo risultato le due squadre trovano i primi punti in Serie A di questa stagione. Qui di seguito i voti ai protagonisti della partita per capire l'andamento della gara.

Le pagelle dell’Udinese

Marco SILVESTRI 7 – Una super parata in avvio e due decisive nel secondo tempo. Alla fine è lui l’uomo partita.

Rodrigo BECAO 6 – Guida con esperienza il reparto.

Jaka BIJOL 6 – Prende una testata dopo 20 minuti. Aveva giocato una partita attenta fin lì. Dal 23’ Bram NUYTINCK 6 – Ingresso quasi a freddo, gioca senza commettere errori.

Adam MASINA 6 – Un po’ meno brillante della sfida col Milan, ma comunque sufficiente.

Nehuen PEREZ 5 – Il fallo è tattico, di quelli volti a fermare la ripartenza. Un po’ ingenuo perché è uno sgambetto, bastava tirare la maglia. Insomma, evitare il rosso diretto era decisamente possibile.

Roberto PEREYRA 6 – Si accende, ma solo a intermittenza. Troppo poco per sfondare la linea della Salernitana.

WALACE 6 – In mezzo al campo è attento, ma è una prova comunque da “compitino”: niente di particolare.

Jean-Victor MAKENGO 5,5 – Impreciso in mezzo al campo. Spesso preso dentro. Un giallo pesa. A fine tempo, già in 10, Sottil corre ai ripari. Dal 46’ Sandi LOVRIC 6 – Sicuramente più preciso rispetto alla partita di Makengo. Scherma parecchi palloni.

Destiny UDOGIE 6,5 – E’ dalle sue galoppate che nascono le cose migliori per l’Udinese.

Gerard DEULOFEU 5,5 – Crea, ma ne sbaglia anche troppi, specie nel primo tempo. Servirebbe un po’ più di cinismo. Ma non da oggi eh, da una carriera intera... Dal 80’ Tolgay ARSLAN – sv.

Isaac SUCCESS 5,5 – Si batte, ma non incide. Questa, in sintesi estrema, la sua partita. Dal 68’ BETO 6,5 – Impatto positivo, quello di un giocatore con voglia. Pronti-via e piazza lo scatto col tiro, poi ci prova da fuori. Spirito giusto.

All. Andrea SOTTIL 6,5 – La sua Udinese non si scompone con l’uomo in meno, ma regge tutto sommato bene e ci prova anche nel finale. Squadra che sa stare in campo.

Le pagelle della Salernitana

Luigi SEPE 6,5 – Una paio di interventi positivi anche per lui. Attento.

Norbert GYOMBER 6 – Un paio di chiusure importanti anche su un cliente scomodo come Udogie.

Federico FAZIO 6 – Guida bene il reparto. Uomo con troppa esperienza e a questi ritmi non va in difficoltà mai nella vita.

Dylan BRONN 6 – Rischia grossissimo con quel braccio alto in avvio, ma poi gioca una partita senza sbavature. Anzi, sicuramente attenta.

Antonio CANDREVA 6 – Un gran tiro da fuori per impegnare Silvestri. Poi, poco più. Dall’89’ Diego VALENCIA – sv.

Ivan RADOVANOVIC 6 – Un primo tempo senza particolari squilli lì in mezzo al campo, lui che da tempo ormai era convertito a difensore. Dal 46’ Domagoj BRADARIC 6 – Un giallo dopo 2 minuti e mezzo in campo. Non un grande impatto, ma sul lungo non commette errori nonostante quel cartellino.

Giulio MAGGIORE 6 – Si sono viste sue versioni più brillanti la scorsa stagione. Deve ancora trovare l’impatto giusto.

Tonny VILHENA 6 – In ripiegamento difensivo fa buone cose. Un po’ meno in fase propositiva. Ma resta sufficiente.

Pasquale MAZZOCCHI 6,5 – Il migliore con Sepe in questa Salernitana: porta all’espulsione Perez con una corsa davvero notevole. Giocatore veloce e attento dietro.

Erik BOTHEIM 5,5 – Si è visto pochino, se non per una sponda aerea destinata a Bonazzoli. Dal 46’ Boulaye DIA 5,5 – Abbastanza deludente il suo impatto, mai pericoloso.

Federico BONAZZOLI 6 – Quando ha un Pallone buono riesce anche ad essere pericoloso: dal colpo di testa della ripresa alla semirovesciata in avvio.

All. Davide NICOLA 6 – Una Salernitana che poteva forse fare di più. Troppo timida la squadra nella ripresa con l’uomo in più. Al netto di tutto però rischia poco dietro e porta via il primo punticino dell’anno.

