Calcio

Leandro Paredes si presenta: "Ho sempre voluto venire alla Juventus: mi piace giocare in verticale"

JUVENTUS - Leandro Paredes ha parlato in conferenza stampa, in occasione della sua presentazione ufficiale da giocatore della Juventus: l'influenza di Di Maria ha giocato un ruolo fondamentale per il suo passaggio in bianconero.

00:01:48, 5 minuti fa