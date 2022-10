Non ho mai conosciuto l'invidia, tranne ora che ho scoperto questo ragazzo - dice il direttore sportivo, al momento senza squadra dopo il Giuntoli è stato un fenomeno, da applausi, perché questa è un'opera d'arte. La gestione del mercato è una lezione per tutti, vanno fatti i complimenti anche a De Laurentiis: hanno rivoluzionato, si sono liberati - mi verrebbe da dire con poca eleganza facendo pulizia - di un gruppo che ormai aveva dato tutto e hanno pure tagliato i costi e fatto lievitare il tasso tecnico. Poi hanno affidato tutto a quel gran genio di Luciano (Spalletti, ndr) e via". E sul confronto tra Kvaratskhelia e Leao, Sabatini non ha dubbi: "Leao ti fa a pezzi, porca miseria. Ma il georgiano è cattivo, determinante, di impatto. Io voto per Kvara. Mi dica Cristiano (Giuntoli, ndr) come ha fatto a pescarlo? Come?". Intervistato dal Corriere dello Sport, Walter Sabatini incorona Khvicha Kvaratskhelia , il 21enne attaccante georgiano che sta incantando con la maglia del Napoli : "- dice il direttore sportivo, al momento senza squadra dopo il divorzio dalla Salernitana alla fine della stagione passata -.". E sul confronto tra Kvaratskhelia e Leao, Sabatini non ha dubbi: "".

L'esperienza di guardare il calcio da fuori

"Sapessi come mi girano. Io sono inca...to sul serio, perché star fuori non mi sembra giusto. Non mi ritrovo nel ruolo di spettatore, non ne sono capace".

Su Spalletti

"Io mentre mi gusto il Napoli sto in religioso silenzio. Fateci caso: si esprimono come se fossero in ipnosi, indotta dal proprio allenatore che ne decuplica il rendimento. Mario Rui, che presi alla Roma e che purtroppo si fece male subito, è divenuto il riferimento per ferocia, determinazione, eleganza nel crossare e personalità. Tutto ciò, tutto questo spettacolo che ci viene regalato, l'ha generato quel pazzo furioso che sta in panchina. Luciano è nato bravo, anzi bravissimo. Le sue conoscenze didattiche sono impressionanti".

Su Mourinho

"Non so cosa sarebbe la Roma senza Mou. Ha un calcio diverso, chiamiamolo freddo, cinico, tutti quegli aggettivi che mi fanno anche un po' schifo perché sanno di niente, ma è quarto e dunque è da scudetto: chi arriva là, se la gioca fino alla fine. E gli mancano Dybala e Wijnaldum, che recupererà. Ha il vegano, Smalling, che è irrinunciabile, va a strozzare le linee, ad aggredire il probabile rifinitore, a stracciare gli avversari e poi, se gli capita, fa pure gol. C'è il segno di Mou pure in questo".

