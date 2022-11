Lecce-Atalanta, match valido per la 14esima giornata di Serie A 2022-23, è terminato sul punteggio di 2-1 per i salentini. I gol del match sono stati realizzati da Baschirotto (28'), Di Francesco (30') e Zapata (40'). La gara è stata arbitrata da Gianluca Aureliano della sezione di Bologna. Con questo risultato il Lecce conquista la prima vittoria casalinga della stagione e si allontana dalla zona retrocessione. Secondo ko di fila invece per la Dea che spreca la chance di agganciare il Milan al secondo posto. Qui di seguito i voti ai protagonisti della partita per capire l'andamento della gara.

Le pagelle del Lecce

Wladimiro FALCONE 6,5 - Ottimo riflesso in avvio su Zapata, poi non corre grossi rischi.

Valentin GENDREY 6 - Primo tempo così così, sul gol di Zapata si fa trovare impreparato. Sfodera gli artigli nella seconda parte di gara.

dall'83' Samuel UMTITI s.v. - Entra nei minuti finali, non giudicabile.

Federico BASCHIROTTO 7,5 - Combattente nato, dirige la difesa con sicurezza e sblocca il risultato con una grande incornata. Leader.

Marin PONGRACIC 6 - Sul gol di Zapata poteva fare meglio, ma è davvero una delle pochissime sbavature della sua serata.

Antonino GALLO 6,5 - Corre come un forsennato a tutta fascia vincendo il duello con Soppy.

Alexis BLIN 6,5 - Sua la verticalizzazione per la rete del 2-0 di Di Francesco: dà ordine ed equilibrio in mezzo al campo.

dal 72' Kristijan BISTROVIC 6 - Entra e dà una mano in fase di contenimento senza commettere sbavature.

Morten HJULMAND 7 - Concentrato e determinante in entrambe le fasi. Prodigioso un suo recupero su Pasalic nel primo tempo, prestazione super dal primo all'ultimo minuto.

Joan GONZALEZ 6,5 - L'assist per il gol di Baschirotto lo galvanizza: lo trovi ovunque a raddoppiare e a dare una mano ai compagni.

Gabriel STREFEZZA 6,5 - Solito peperino col pallone tra i piedi. Coi suoi movimenti sulla trequarti dà parecchio fastidio alla difesa atalantina.

dal 64' Remi OUDIN 6 - Entra con il compito di contenere la sfuriata finale dell'Atalanta: diligente e attento.

Lorenzo COLOMBO 6 - Parte molto bene con un gioco di sponda che si rivela preziosissimo: si spegne un po' col passare dei minuti.

dal 72' Assan CEESAY 6 - Va vicino al gol con un rimpallo che per poco non beffa Sportiello.

Federico DI FRANCESCO 7 - L'azione del 2-0 è un concentrato di tecnica e freddezza. Se fosse più continuo farebbe letteralmente la differenza.

dal 63' Lameck BANDA 6 - Qualche sgasata delle sue, utile soprattutto per tenere il pallone il più possibile lontano da Falcone.

All.: Marco BARONI 7 - Tarantolato in panchina, soprattutto nei minuti finali, si gode la prima vittoria al Via del Mare al termine di una gara condotta con intelligenza e coraggio. Continuando a giocare così, la salvezza non sarà affatto un miraggio. Anzi.

Joakim Maehle e Joan Gonzalez durante Lecce-Atalanta - Serie A 2022-23 Credit Foto Getty Images

Le pagelle dell'Atalanta

Marco SPORTIELLO 5 - Non impeccabile sul gol del 2-0, rischia il clamoroso patatrac nella ripresa con un disimpegno horror con i piedi.

Matteo RUGGERI 5,5 - Non sempre preciso nelle chiusure e nel senso della posizione. Ha ampi margini di miglioramento.

Caleb OKOLI 5 - Si fa trovare impreparato nell'azione del gol di Di Francesco. Non trasmette sicurezza al reparto. Serata no, anche se nella ripresa ha il merito di impensierire Falcone.

Berat DJIMSITI 5 - Serata molto complicata. Quando il Lecce parte in campo aperto va in palese difficoltà.

Brandon SOPPY 5 - Spinge poco e anche in fase difensiva non è sempre impeccabile, anzi.

dal 46' Joakim MAEHLE 6 - Decisamente meglio di Soppy, anche se nemmeno lui appare al top della condizione.

Marten DE ROON 5 - Fuori posizione sul gol di Baschirotto, meno presente del solito in mezzo al campo. E infatti Gasperini lo lascia negli spogliatoi all'intervallo.

dal 46' Teun KOOPMEINERS 6 - Il suo ingresso consente alla Dea di cambiare marcia. Mezzo voto in meno per la clamorosa palla gol sprecata nel finale.

Mario PASALIC 5 - Si vede poco, troppo poco. Gli capita un paio di palloni invitanti, ma non riesce a incidere. Decisamente in ombra.

dal 68' Ademola LOOKMAN 5,5 - Incide poco, anche perché praticamente non riceve palloni giocabili.

Nadir ZORTEA 5,5 - Schierato a sinistra, si vede pochissimo e non ripaga del tutto la fiducia di Gasperini.

dall'80' Jeremie BOGA s.v. - In campo nel finale, non giudicabile.

EDERSON 5 - Tende a nascondersi quando invece ci sarebbe bisogno di lui per legare la squadra e creare superiorità numerica sulla trequarti.

Ruslan MALINOVSKYI 6,5 - Col sinistro fa quel che vuole: l'assist per Zapata è perfetto per tempismo e precisione. Sfiora anche il gol nella ripresa con una rasoiata fuori di poco.

dall'80' Rasmus HOJLUND s.v. - In campo nel finale, non giudicabile.

Duvan ZAPATA 6 - Ha sostanzialmente due occasioni in fotocopia: la prima la spreca, sulla seconda è spietato. Il suo ritorno al gol è un'ottima notizia per l'Atalanta.

All.: Gian Piero GASPERINI 5 - Seconda sconfitta di fila ma questa, a differenza di quella contro il Napoli, è meritata. L'uno-due del Lecce alla mezz'ora è una mazzata dalla quale la Dea non si riprende più. Da rivedere la linea difensiva.

