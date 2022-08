La stagione dell’Inter riparte dal Via del Mare di Lecce , dove i nerazzurri di Simone Inzaghi inaugurano la loro Serie A 2022-23 contro la neopromossa squadra salentina. Fari puntati ovviamente su, che proprio contro i giallorossi tre anni fa trovò il suo primo gol in Serie A, e contro la compagine pugliese ricomincia la seconda parentesi in maglia nerazzurra. L’obiettivo della Beneamata e del centravanti belga, che va a ricomporre la coppia dei sogni con Lautaro Martinez, è quello di riportare l’Inter sul tetto d’Italia e per riuscirci bisognerà partire subito forte, per non perdere terreno in una stagione che si preannuncia caotica ed estenuante, complice lo stop di oltre un mese da metà novembre a fine dicembre per il Mondiale in Qatar. Queste le scelte dei due tecnici per questa prima sentita sfida.