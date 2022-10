Reduce dalla delusione per l'eliminazione dalla fase a gironi di Champions League per mano del Benfica , la Juventus riparte dal campionato: al Via del Mare i bianconeri di Massimiliano Allegri sfidano il Lecce di Marco Baroni. La Juve non può permettersi passi falsi ed è obbligata a dare continuità di risultati almeno in Serie A dopo i successi nel derby contro il Torino e contro l'Empoli. Dall'altra parte ci sarà un Lecce senza vittorie da quattro turni e che nelle ultime tre partite ha raccolto solo un punto. Calcio d'inizio alle ore 18, arbitra l'incontro Daniele Chiffi della sezione di Padova. Di seguito le scelte di formazione dei due allenatori.