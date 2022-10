Lecce-Juventus, match valido per la 12ª giornata di Serie A 2022/23, si giocherà allo stadio Via del Mare di Lecce sabato 29 ottobre alle ore 18:00. La Juventus ha vinto 4-0 l'ultimo precedente contro il Lecce in Serie A, il 26 giugno 2020 - i bianconeri non ottengono due successi di fila contro i salentini in campionato dal 2008 e non tengono la porta inviolata in due gare consecutive dal 2002.

Probabili formazioni

LECCE (4-3-3): Falcone; Baschirotto, Pongracic, Umtiti, Pezzella; Gonzalez, Hjulmand, Askildsen; Strefezza, Ceesay, Oudin. All. Baroni

Squalificati: nessuno

Indisponibili: nessuno

JUVENTUS (3-5-2): Szczesny; Danilo, Bonucci, Rugani; Cuadrado, Miretti, Locatelli, Rabiot, Kostic; Kean, Milik. All. Allegri

Squalificati: nessuno

Indisponibili: Bremer, De Sciglio, Di Maria, Kaio Jorge, Paredes

LECCE-JUVENTUS, DOVE VEDERLA IN TV E LIVE STREAMING: DIRETTA ESCLUSIVA SU DAZN

Lecce-Juventus, sabato 29 ottobre, sarà trasmessa in diretta e in esclusiva su DAZN con collegamento a partire dalle 17:30.

Statistiche Opta

Il Lecce ha vinto quattro delle 32 sfide di Serie A contro la Juventus, l'ultima nel febbraio 2011 (2-0 con reti di Mesbah e Bertolacci): da allora due successi bianconeri e due pareggi nel massimo campionato.

Dopo la sconfitta per 0-2 contro il Bologna nell'ultimo turno, il Lecce potrebbe restare a secco di gol per due gare consecutive di Serie A per la prima volta dal gennaio 2020 (Udinese e Parma in quell'occasione).

Il Lecce ha pareggiato tutte le ultime quattro partite di Serie A al Via del Mare per 1-1 e potrebbe per la prima volta nella sua storia nel massimo campionato trovare il pari in cinque incontri interni di fila.

La Juventus vinto le ultime due partite di Serie A senza subire gol e potrebbe tenere la porta inviolata per tre gare consecutive nel massimo campionato per la prima volta dallo scorso febbraio - si torna invece al febbraio 2021 per trovare l'ultima serie di tre successi accompagnati da clean sheet.

Da una parte solo la Lazio (sette) ha registrato più clean sheet della Juventus (sei) nella Serie A in corso, dall'altra il Lecce è una delle due formazioni che non ha ancora tenuto la porta inviolata nel campionato in corso.

Il Lecce è la formazione che ha subito più gol da palla inattiva nella Serie A 22/23 (nove, al pari della Cremonese), mentre la Juventus, a quota otto, è la seconda squadra più prolifica sugli sviluppi di palla ferma, dietro solamente al Napoli (nove).

Federico Di Francesco non segna da 17 presenze di Serie A e solo una volta ha registrato una striscia più lunga senza reti nella competizione (26 tra agosto 2017 e settembre 2018) - il classe '94 ha giocato quattro partite contro la Juventus in Serie A, con quattro maglie differenti (Bologna, Sassuolo, SPAL ed Empoli) trovando sempre la sconfitta.

Dopo la rete contro l'Empoli nell'ultimo turno, Moise Kean potrebbe andare in rete per due presenze consecutive di Serie A solamente per la seconda volta nella competizione: la prima fu una striscia di quattro tra marzo e aprile 2019.

Federico Chiesa potrebbe tornare a giocare un match di Serie A a 293 giorni di distanza dalla gara contro la Roma dello scorso gennaio: l'attaccante della Juventus ha trovato un gol e un assist nella sua unica sfida di Serie A contro il Lecce, il 15 luglio 2020, proprio al Via del Mare, con la maglia della Fiorentina.

