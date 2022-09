Lecce-Monza: probabili formazioni e statistiche

Serie A - Dal suo ritorno in Serie B nel 2020/21, il Monza non ha vinto nessuna delle due trasferte giocate contro il Lecce e nel parziale non ha segnato neanche una rete (0-0 il 4 gennaio 2021, 0-3 l’1 ottobre 2021).