Giornata importante, quella odierna, in casa Juventus: nel capoluogo piemontese da stamattina si sta infatti tenendo il CdA della società bianconera, che si occuperà di temi economici, facendo un contunsivo dello stato dei conti del club ma potrebbe anche discutere di ambiti piuttosto che tecnici, come la permanenza o meno di Max Allegri, tecnico sottocontratto fino al 30 giugno 2025 ma protagonista di un avvio di stagione stentato e che ha deluso e spazientato tifosi e dirigenza. Emergerà qualche novità clamorosa oppure come sarà una giornata interlocutoria sul fronte tecnico e sportivo. Scopritelo insieme a noi?

Ore 11:00 – Molto improbabile che il cda sfiduci Allegri

Ad

Estremamente remota l'ipotesi che i consiglieri impongano un cambio di rotta in panchina vagliando l'esonero di Massimiliano Allegri. Lo evidenzia il Tuttosport nell’edizione odierna, il quotidiano evidenzia come nonostante Il CdA potrebbe intervenire anche in questo tipo di decisioni più tecniche per come è strutturato il club tali scelte sono lasciate ad Agnelli, Arrivabene e Nedved che gestiscono l'area sportiva. Qui l’articolo completo con tutti i dettagli

Serie A Gosens: “Ho detto no al Leverkusen. Mia storia all'Inter non è finita" UN' ORA FA

Ore 14:30 – Indiscrezione shock del Messaggero, Nedved medita le dimissioni?

In attesa di conoscere cosa emergerà dalla riunione del CdA, sui social cresce il tam-tam riguardo una clamorosa indiscrezione rilanciato dal quotidiano Il Messaggero nella giornata odierna, secondo cui dalla giornata di oggi potrebbero emergere novità riguardo a Pavel Nedved, su cui da qualche giorno si rincorrono voci riguardo a possibili dimissioni dall’incarico di vicepresidente del club. Questi rumors hanno messo in subbuglio i social network con l’hashtag #Nedved che su Twitter è salito rapidamente in trend.

Allegri stuzzica l'ambiente: "Alla Juve ci spazientiamo troppo presto"

Serie A Mathias Pogba, nuovi attacchi a Paul: dalla stregoneria a Mbappé 3 ORE FA