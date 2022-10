La Cremonese rimanda l'appuntamento con la prima vittoria in campionato ma trova un punto prezioso, l'Udinese non riparte dopo la sconfitta casalinga contro il Torino. Termina 0-0 il match dello Zini: una sfida con poche emozioni, anche se Deulofeu si divora il gol partita all'ultimo secondo in contropiede. Carnesecchi e Silvestri protagonisti di ottimi interventi rispettivamente in avvio di primo e secondo tempo, una super parata per entrambi: il portiere dell'Udinese compie un miracolo su Bonaiuto. Tre occasioni da segnalare, una grossa per parte. Per il resto pochi squilli. La certezza è che la Cremonese c'è: ottimo atteggiamento da parte della formazione di mister Alvini, che resta sulla panchina dei lombardi ma ora deve andare a caccia del colpo grosso. Per Sottil tre punti nelle ultime quattro giornate.

CREMONESE-UDINESE 0-0 (primo tempo 0-0)

CREMONESE (3-4-1-2): Carnesecchi; Bianchetti, Lochoshvili (85' Vasquez), Aiwu; Sernicola, Meite (66' Escalante), Ascacibar, Valeri (66' Quagliata); Pickel; Okereke (85' Ciofani), Dessers (24' Bonaiuto). Allenatore: Alvini.

UDINESE (3-5-2): Silvestri; Perez, Bijol, Ebosse; Pereyra (76' Makengo), Lovric (53' Samardzic), Walace, Arslan (66' Ehizibue), Udogie; Success (76' Beto), Deulofeu. Allenatore: Sottil.

Ammoniti: Meité (C)

Cristian Buonaiuto e Jaka Bijol durante Cremonese-Udinese - Serie A 2022-23 Credit Foto Getty Images

La cronaca in 5 momenti chiave

4' CARNESECCHI SALVA - Contropiede dell'Udinese, Pereyra mette in mezzo per Deulofeu: deviazione impercettibile, il portiere salva con i piedi.

7' CI PROVA UDOGIE - Cross di Lovric dalla destra, colpo di testa complicato: pallone sul fondo

50' CHE OCCASIONE PER BONAIUTO - Salta due uomini sulla trequarti e calcia con il destro a cercare il secondo palo, super Silvestri.

82' OCCASIONE UDINESE - Giocata di Deulofeu, che serve Samardzic al limite: dribbling e conclusione, Carnesecchi blocca in due tempi.

90'+4 DEULOFEU SI DIVORA IL GOL - Contropiede dell'Udinese, tre contro due all'ultimo secondo: Samardzic allarga per lo spagnolo, che calcia di prima ma manda in curva.

Luka LOCHOSHVILI - Grande partita. Ruvido quando c'è da intervenire e pronto a ripartire in campo aperto con gli spazi nel finale. Bravo.

Promosso. Marco SILVESTRI - Porta inviolata e voto importante grazie alla super parata in avvio di secondo tempo su Bonaiuto.

Bocciato. Gerard DEULOFEU - Si divora letteralmente il gol da tre punti all'ultimo secondo, mandato in porta da Samardzic. Giornata no.

