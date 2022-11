Fiorentina-Salernitana, match valido per la 14ª giornata di Serie A, è terminato sul punteggio di 2-1, frutto delle reti di Bonaventura nel primo tempo e Dia e Jovic nella ripresa. La gara è stata arbitrata da Federico La Penna di Roma. Con questo risultato la Fiorentina sale al 10° posto scavalcando proprio la Salernitana.

IL TABELLINO

FIORENTINA-SALERNITANA 2-1 (primo tempo 1-0)

FIORENTINA (4-2-3-1): Terracciano; Dodò, Milenkovic, Igor, Biraghi (77' Terzic); Amrabat, Mandragora (77' Barak); Ikoné, Bonaventura (84' Duncan), Kouamé (62' Saponara); Cabral (77' Jovic). All. Italiano

SALERNITANA (3-5-2): Sepe; Bronn, Daniliuc, Pirola; Mazzocchi (74' Bradaric), Candreva, Bohinen (59' Radovanovic), L. Coulibaly (84' Botheim), Vilhena (46' Maggiore); Bonazzoli (46' Dia), Piatek. All. Nicola

GOL: 15' Bonaventura (F), 55' Dia (S), 82' Jovic (F)

AMMONITI: 90+4' Radovanovic (S)

ARBITRO: Federico La Penna di Roma

LA CRONACA DEL MATCH IN 6 MOMENTI CHIAVE

15' 1-0 FIORENTINA! Bonaventura porta in vantaggio la squadra viola! Assist di Ikoné che dialoga bene con l'ex Milan e attende il momento giusto per servirlo nuovamente in area chiudendo l'uno due. Bonaventura calcia in spaccata con l'interno sinistro. Sepe spiazzato per l'1-0 della Fiorentina!

29' MIRACOLO DI SEPE! Strepitoso intervento del portiere della Salernitana su Kouamé che calcia a colpo sicuro con l'interno destro. Sepe però è attento e reattivo a neutralizzare la minaccia. Altra azione degna di nota di Ikoné, al momento il migliore in campo: è lui a servire Kouamé in area.

52' FIORENTINA PERICOLOSA! Amrabat calcia da fuori area e sfiora l'incrocio dei pali. In precedenza aveva provato l'aggancio in area Mandragora. Proprio sul maldestro tentativo di allontanare il pallone da parte della difesa della Salernitana è arrivato il tiro di Amrabat

54' PAREGGIO DELLA SALERNITANA! Dia, appena entrato, agguanta l'1-1. Uno-due micidiale al limite dell'area tra Piatek e il giocatore senegalese. L'ex Fiorentina serve il neo entrato che passa alle spalle di Milenkovic e batte Terracciano con il sinistro. Sesto gol stagionale di Dia e 1-1 al Franchi.

60' OCCASIONE PER LA FIORENTINA! Bonaventura dialoga bene con Dodò che si sovrappone e prova a servire Kouamé nel mezzo dell'area di rigore. La difesa della Salernitana si salva, ma la Fiorentina torna a spingere dopo aver subito il gol del pareggio.

82' 2-1 FIORENTINA! Italiano spedisce in campo Jovic e il serbo ripaga subito la sua fiducia. Saponara, illuminante, serve Jovic dentro l'area. L'attaccante, troppo spesso criticato, si presenta davanti a Sepe e lo batte inesorabilmente col destro. La bandierina del guardalinee si alza, ma il VAR conferma il gol.

