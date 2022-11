Ossigeno puro in una serata che può davvero rappresentare un punto di svolta nella stagione. La Juventus batte l'Inter per 2-0 nella sfida che chiude la 13ª giornata di campionato, superando proprio i rivali nerazzurri e issandosi al quinto posto. La quarta vittoria di fila in Serie A è nettamente la più importante per la banda Allegri, che non vinceva un big match da tempo immemore e lo fa soffrendo ed uscendo alla distanza, colpendo nella ripresa con le reti Adrien Rabiot e Nicolò Fagioli (ancora lui, già decisivo contro il Lecce). Una partita che ha come uomo copertina un Filip Kostic cresciuto a livello esponenziale nella ripresa e autore dei due assist. Da segnalare anche l'ottima prova difensiva di Bremer e il ritorno in campo di Federico Chiesa in campionato dopo dieci mesi. L'Inter paga la poca precisione sotto porta, soprattutto in un primo tempo ricco di occasioni, e un finale confuso in cui non ha saputo reagire allo svantaggio.

Il tabellino

Juventus-Inter 2-0

JUVENTUS (3-5-1-1): Szczesny; Danilo, Bremer, Alex Sandro; Cuadrado, Fagioli, Locatelli, Rabiot, Kostic; Miretti (81' Di Maria); Milik (73' Chiesa). All. Allegri.

INTER (3-5-2): Onana; Skriniar (82' Darmian), De Vrij, Acerbi; Dumfries (82' Bellanova), Barella, Calhanoglu (74' Correa), Mkhitaryan (82' Brozovic), Dimarco (74' Gosens); Lautaro Martinez, Dzeko. All. Inzaghi.

ARBITRO: Doveri

GOL: 52' Rabiot, 84' Fagioli

ASSIST: Kostic, Kostic

AMMONITI: Calhanoglu, Skriniar, Danilo, Szczesny

La cronaca in 9 momenti chiave

5' - LAUTARO VICINO AL VANTAGGIO! Cross di Dimarco, il pallone cade sui piedi dell'argentino che spara il sinistro da dentro l'area, ma non trova la porta!

26' - CHE OCCASIONE PER L'INTER! Corner di Dimarco, Lautaro la spizza e Dzeko di testa la manda a un niente dall'incrocio!

42' - COSA SI MANGIA DUMFRIES! Lancio di Mkhitaryan, Barella calcia al volo dalla destra e il pallone diventa un cross per Dumfries, che a porta quasi sguarnita calcia alto!

47' - SZCZESNY PARA SU CALHANOGLU! Corner per l'Inter, la difesa libera, il turco raccoglie, se la sposta e calcia forte col destro: il portiere bianconero la devia in corner con l'aiuto della traversa.

52' VANTAGGIO JUVE! RABIOOOOOOOOOT! Ma cosa ha fatto Kostic! Il serbo riparte dalla sua metacampo e si fa 80 metri palla al piede, prima di metterla in mezzo per l'accorrente Rabiot: destro all'angolino e bianconeri avanti!

63' ANNULLATO RADDOPPIO JUVE! DANILOOOOOOOO! Danilo colpisce su corner di Kostic, ma Doveri annulla dopo il consulto col Var per un tocco di mano dello stesso brasiliano.

75' - SZCZESNY SALVA SU LAUTARO! Brutta palla persa da Rabiot, Correa serve l'argentino che calcia sul primo palo e trova la grande risposta del portiere bianconero!

77' - PALO DI KOSTIC! Grande apertura di Fagioli e bordata di mancino del serbo, che trova la grande deviazione di Onana sul legno!

84' - FAGIOLIIIII! RADDOPPIO JUVEEE! Tutto inizia da una grande chiusura di Bremer, contropiede bianconero e altro assist di Kostic per l'accorrente Fagioli, che buca di nuovo Onana!

MVP

Filip KOSTIC - Migliore in campo per distacco. Largo a sinistra, nel primo tempo un paio di cross innocui, nella ripresa sale in cattedra: prima con una cavalcata di 50 metri si invola e serve a Rabiot l'assist dell'1-0. Poi batterebbe anche il corner del raddoppio di Danilo. Ma il VAR annulla. Con un gran mancino centra anche il palo. Poi rifornisce anche il 2-0 di Fagioli.

FANTACALCIO

PROMOSSO: Adrien RABIOT - Fisicamente regge l'urto con i rivali nerazzurri. Nel secondo tempo (con il destro) apre il piattone e batte Onana sul perfetto cross di Kostic. Gran partita, soprattutto in contenimento.

BOCCIATO: Stefan DE VRIJ - Milik lo disturba in impostazione, ma non demorde. In ritardo sul gol di Rabiot come Skriniar. Male anche nel raddoppio bianconero ed era stato bruciato anche da Danilo sulla rete annullata dal VAR.

Allegri fa l'in bocca al lupo a Doveri: "Partita importante per lui, fa 200 in A"

