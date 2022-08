La stagione calcistica 2020/21 è stata segnata in parte dal Covid-19, ma nonostante ciò il mercato a livello europeo in questo settore è cresciuto del 10%. Lo rivela l'Annual Review of Football Finance di Deloitte, rivelando che il ricavato generale ha toccato i 27,6 miliardi di euro. Ma c'è di più. Secondo questo studio, è stata proprio la Serie A a vivere crescita più netta in termini di percentuale tra i primi cinque campionati, segnando un +23% e arrivando a quota 2,5 miliardi.

Secondo Deloitte, questa crescita è dovuta soprattutto all'aumento dei ricavi da diritti televisivi (+48%). Nel report si legge che il calcio europeo "ha continuato a risentire dell'impatto della pandemia, in quanto i club di tutto il continente sono stati costretti a giocare la maggior parte delle partite a porte chiuse o con una capacità ridotta degli stadi, con conseguenti bassi livelli di generazione di ricavi da gara, che hanno rappresentato meno dell'1% dei ricavi ma che nonostante ciò, il mercato calcistico europeo è cresciuto in maniera decisa grazie al torneo UEFA EURO 2020 e ai ricavi differiti della stagione 2019/20, la prima colpita dal lockdown imposto dalla pandemia". Deloitte sottolinea anche che un ritorno ai dati pre-pandemia è previsto per la stagione 2021/22.

Ad

Serie A Lecce-Empoli: probabili formazioni e statistiche 2 ORE FA

Tutte le maglie della nuova stagione della Serie A

Serie A Fiorentina-Napoli: probabili formazioni e statistiche 2 ORE FA