Inter ha fatto ritorno in Italia dopo la mini-tournée a Malta, dove ha affrontato e battuto il Gzira Napoli del Inzaghi non avrà la squadra al completo al ritorno alla Pinetina, ma avrà come neo acquisto Romelu Lukaku. L'attaccante belga ha collezionato solo 3 presenze in campionato e poco altro, vittima di due infortuni, fino al ritorno in campo al Mondiale. E lì, l'ex giocatore del Chelsea, non ha avuto grandi fortune. Belgio subito eliminato ai gironi, con Lukaku protagonista - in negativo - per le L'ha fatto ritorno in Italia dopo la mini-tournée a Malta, dove ha affrontato e battuto il Gzira e il Salisburgo , e pensa già al ritorno in campionato. Anche perché alla prima partita, ci sarà subito la sfida Scudetto contro ildel 4 gennaio . Simonenon avrà la squadra al completo al ritorno alla Pinetina, ma avrà come neo acquisto. L'attaccante belga ha collezionato solo 3 presenze in campionato e poco altro, vittima di due infortuni, fino al ritorno in campo al Mondiale. E lì, l'ex giocatore del Chelsea, non ha avuto grandi fortune.subito eliminato ai gironi, con Lukaku protagonista - in negativo - per le palle gol mangiate contro la Croazia

Lukaku ha lavorato a Dubai per tornare in forma

Dopo gli infortuni al flessore della coscia sinistra di fine agosto e la rottura della cicatrice miotendinea a fine ottobre, Lukaku ha fatto di tutto per essere al Mondiale. Al Mondiale non è stato però al top ed è stato, suo malgrado, protagonista negativo dell'eliminazione del Belgio già alla fase a gironi. L'attaccante classe '93 ha voluto subito voltare pagina e, dopo un periodo di riposo di 4 giorni alle Seychelles, si è recato a Dubai dove ha eseguito un trattamento specifico con il suo preparatore atletico personale per arrivare al ritiro della Pinetina con una condizione fisica più che accettabile. L'obiettivo è giocare, e provare a strappare una maglia da titolare, il 4 gennaio prossimo per la gara col Napoli. E qualche giorno dopo ci sarà la Supercoppa italiana contro il Milan... Oltre a Lukaku, hanno fatto ritorno alla Pinetina anche Onana, dopo l'esclusione dal Camerun durante i Mondiali, e Joaquin Correa che invece al Mondiale non ci era andato per un problema al tallone d'Achille.

Sabato 17 dicembre l'Inter scenderà di nuovo in campo contro il Betis. Poi affronterà Reggina (22 dicembre) e Sassuolo (29 dicembre) prima del ritorno in campionato a gennaio. L'Inter debutterà contro il Napoli il 4 gennaio (alle 20.45) e poi sarà in trasferta contro il Monza il 7 gennaio.

