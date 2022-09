Romelu Lukaku salterà Inter-Roma e tornerà a disposizione di Simone Inzaghi solamente martedì, per la sfida di Champions League sempre a San Siro contro il Barcellona . Lo sostiene La Gazzetta dello Sport secondo cui l'attaccante belga, che continua a seguire un programma personalizzato di allenamento ad Appiano Gentile, non ha più del 5% di possibilità di essere convocato per la sfida di campionato di sabato al Meazza contro i giallorossi di José Mourinho