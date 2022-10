Cresce l'ottimismo intorno a Romelu Lukaku e alla sua presenza tra i convocati per Fiorentina-Inter , match valido per l'11esima giornata di Serie A in programma sabato alle 20.45 allo stadio Franchi. Anche mercoledì mattina l'attaccante belga, fermo da fine agosto a causa di un problema muscolare, ha svolto un allenamento personalizzato ad Appiano Gentile proseguendo così il suo programma di riabilitazione. Tuttavia, già a partire da domani (giovedì, ndr) dovrebbe finalmente tornare a lavorare con il resto del gruppo.

Nonostante lo staff medico dell'Inter e Simone Inzaghi procedano con grande prudenza, la sensazione è che Lukaku verrà inserito nell'elenco dei convocati per la sfida contro i viola di Italiano. Nemmeno il giocatore, come è facilmente intuibile, vuole correre il rischio di imbattersi in una ricaduta dell'infortunio muscolare: ai Mondiali in Qatar manca poco più di un mese e Big Rom, con il suo Belgio, vuole esserci da protagonista.

