Il dirigente fa parte di una categoria preziosa ma defilata, grigia, prigioniera dell’immaginario burocratico. A meno che non si chiami Per quanto Internet abbia allargato alla movida dei social il mitico Bar sport di Stefani Benni, i problemi che riguardano i dirigenti raramente scatenano guerre. Al massimo, baruffe. È il mercato dei giocatori ad accendere i dibattiti, a scrollare le analisi, a dividere le curve: come, per esempio, il ritorno di Romelu Lukaku all’Inter., prigioniera dell’immaginario burocratico. A meno che non si chiami Paolo Maldini

Paolo è una bandiera. Una delle poche ad aver avuto successo. Con futurismo» germanico di Ralf Rangnick. Il suo contratto scadeva giovedì 30 giugno. Il suo e quello di Frederic Massara , il direttore sportivo. La fumata bianca è arrivata di notte, mentre, a Wimbledon, Alex De Minaur bombardava Jack Draper. Due anni in più. Stiamo parlando del Milan: della squadra che, il 22 maggio scorso, si laureò campione d’Italia per la diciannovesima volta.. Con Zvone Boban e un pugno di irriducibili si batté per la conferma di Stefano Pioli, insidiato dal «» germanico di Ralf Rangnick.

Zvonimir Boban, Paolo Maldini, Ricky Massara, LaPresse Credit Foto LaPresse

Gli americani si sono presi il Milan. Prima il fondo Elliott, oggi RedBird di Gerry Cardinale. Usa e progetta. Non più usa e getta, con la u minuscola, come i nostri mecenati di una volta, dagli Agnelli ai Moratti sino a Silvio Berlusconi. I patti devono essere chiari. E lo stadio, una precedenza che, se non si sbrigano, potrebbe costituire un grave motivo di attrito. Sa, Maldini, che i soldi non sono suoi. Le scelte tecniche, sì: erano, e rimangono, il suo Piave. E Ivan Gazidis, l’amministratore delegato, la piantasse d'interferire. Tornando a Paolo, magari avrebbe potuto tenere per sé il dettaglio, scabroso, che coinvolgeva, oltre a Elliott, lo stesso Gazidis: «Trovo poco rispettoso il fatto che non si siano neanche seduti a parlare con noi» (dalla «Gazzetta dello Sport» del 27 maggio). Era un messaggio, d’accordo, e non una minaccia: sempre meglio, però, non ostentare i muscoli. In pubblico, almeno. Il potere logora chi non ce l’ha. E agita chi ce l’ha. Vatti a fidare.

Gazidis, Maldini - Serie A 2019/2020 - Getty Images Credit Foto Getty Images

Ho sorriso nel leggere che la bozza d’accordo sarebbe stata recapitata per email (o tempora o mores!) e vagliata da fior di avvocati e commercialisti. Paolo è un ministro senza portafoglio, la qual cosa sollecita i guizzi (penso a Pierre Kalulu, 22 anni: da zero a titolare). È il giornalista che, nel rispetto della linea editoriale, non vede quello che scrive: scrive quello che vede.

Al tifoso del Diavolo premono più le visite mediche di Divock Origi che non gli intrighi di palazzo, anche se c’è di mezzo il figlio di Cesare. Nei passaggi di proprietà «estero su estero» le procedure sono spesso misteriose, complesse, scorbutiche; e i capi veri tramano nell’ombra. Sulla stretta di mano fra Paolo e il nuovo boss, Cardinale, ricamammo elzeviri ed epinici con la gioiosa abilità di affettuose sartine. Le saghe familiari aiutano, certo, ma non giocano. Il padrone tira al business, la tradizione ai risultati. L’uno non esclude gli altri. Lo scudetto di primavera ne è la prova lampante. Adesso bisogna correre. Se n’è andato Franck Kessié, sono sfumati Sven Botman e (forse) Renato Sanches. Il budget di mercato non supera i 50 milioni. La piazza frigge.

In generale, più che un'idea di colpo di stato mi è sembrata una gran botta di teatro. Ci hanno perso tutti (dei mesi). Perché, avevate dei dubbi che sarebbe finita diversamente?

