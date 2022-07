Due anni di contratto senza opzione per il 2024-25. Ingaggio di circa 2 milioni di euro a stagione più una serie di bonus legati al raggiungimento da parte della squadra di determinati risultati. Sono questi i dettagli più significativi - secondo la Gazzetta dello Sport - del nuovo contratto che legherà Paolo Maldini al Milan fino al 30 giugno 2024. L'ex capitano, che ha conservato la carica di direttore dell'area tecnico , continuerà a lavorare a stretto contatto con il direttore sportivo Frederic Massara: avrà una certa autonomia sul mercato ma con alcuni vincoli. Vediamo quali.

Budget di mercato e potere di firma

Secondo la Gazzetta dello Sport, Maldini avrà un budget di mercato all'interno da quale potrà muoversi: avrà probabilmente potere di firma per le operazioni economicamente meno rilevanti, mentre la proprietà conserverà naturalmente la possibilità di dare o meno il via libera a decisioni più strategiche come la scelta di un allenatore, cessioni o acquisti più impegnativi. "Al vertice dell'organizzazione aziendale - si legge - resterà l'ad, oggi Ivan Gazidis, domani forse Giorgio Furlani. Maldini ha ribadito di non accettare un nuovo caso-Rangnick, contattato senza il suo assenso, e il club ha conservato il potere delle decisioni finali, come accade in tutte le grandi aziende".

Il capitolo premi

Come accennato in precedenza, l'ingaggio di Maldini prevede una serie di bonus legati a una serie di risultati e traguardi sportivi: tra questi ci sono la conquista dello scudetto della seconda stella e la vittoria della Champions, quest'ultimo decisamente più ambizioso se si ragiona in una prospettiva biennale.

