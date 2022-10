Calcio

Mancini: "Raspadori non mi sorprende, per Zaniolo le porte della Nazionale sono aperte"

SERIE A - Il ct della Nazionale azzurra Roberto Mancini ha parlato a margine del Gala del calcio AIC non sorprendendosi troppo del magic moment di Raspadori al Napoli: "L'ho chiamato agli Europei quando aveva 10 presenze in Serie A, mi fa piacere che giochi e trovi spazio. Zaniolo? L'ho convocato quando nessuno lo conosceva, devo fare delle scelte ma le porte sono aperte per chiunque".

00:00:52, un' ora fa