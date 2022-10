Sassuolo è tornato! Se nelle ultime uscite stagionali la squadra di Alessio Dionisi aveva impressionato soprattutto per il fatto di subire meno gol rispetto al recente passato (oggi è arrivato il 5° clean sheet stagionale), contro la Salernitana si è invece rivista quella spregiudicatezza offensiva che sempre ha contraddistinto la squadra neroverde. Un 5-0 perentorio e senza appello alla Salernitana, che ha ricoperto il ruolo della comparsa al Mapei Stadium. La squadra di Davide Nicola incassa così la seconda sconfitta consecutiva dopo Juventus. Forse, anche per Nicola, è giunto il momento di una prima riflessione. Cinque gol da cinque marcatori diversi: l'attacco delè tornato! Se nelle ultime uscite stagionali la squadra diaveva impressionato soprattutto per il fatto di subire meno gol rispetto al recente passato (oggi è arrivato il), contro lasi è invece rivista quella spregiudicatezza offensiva che sempre ha contraddistinto la squadra neroverde. Un 5-0 perentorio e senza appello alla Salernitana, che ha ricoperto il ruolo della comparsa al Mapei Stadium. La squadra diincassa così la seconda sconfitta consecutiva dopo quella contro il Lecce prima della sosta . Imprecisa, macchinosa, la Salernitana vista nelle ultime due gare non è minimamente parente della squadra aggressiva che ha strappato il pareggio all'Allianz Stadium contro la. Forse, anche per Nicola, è giunto il momento di una prima riflessione.

Armand Laurienté, imprendibile per i difensori granata per tutta la partita. Il francese ara la fascia sinistra e segna il gol che sblocca la sfida con un colpo da biliardo prima del raddoppio di Pinamonti su calcio di rigore. E qua arriva l'altro protagonista: l'arbitro Maria Sole Ferrieri Caputi. Alla sua prima direzione in Serie A, il fischietto di Livorno Pinamonti, poi sostituito per infortunio nella ripresa, trasforma dal dischetto e la partita si mette in discesa per il Sassuolo. Nel secondo tempo arrivano le reti di Thorstvedt, Harroui (su assist di Laurienté) e Antiste che suggellano la terza vittoria stagionale per i neroverdi emiliani. Si potrebbero eleggere due protagonisti della partita al Mapei Stadium. Il primo segna e fa segnare. Il secondo invece fischia, e bene. Il Sassuolo vola sulle ali di, imprendibile per i difensori granata per tutta la partita. Il francese ara la fascia sinistra e segna il gol che sblocca la sfida con un colpo da biliardo prima del raddoppio disu calcio di rigore. E qua arriva l'altro protagonista: l'arbitro. Alla sua prima direzione in Serie A, il fischietto di Livorno non ha dubbi nel comminare il rigore per il contatto in area tra Maggiore e Ceide . Decisione autorevole in una situazione di complessa lettura che dimostra polso fermo., poi sostituito per infortunio nella ripresa, trasforma dal dischetto e la partita si mette in discesa per il Sassuolo. Nel secondo tempo arrivano le reti di Thorstvedt, Harroui (su assist di Laurienté) e Antiste che suggellano la terza vittoria stagionale per i neroverdi emiliani.

Serie A Storica prima direzione in A per un arbitro donna: Ferrieri Caputi per Sassuolo-Salernitana 28/09/2022 ALLE 13:09

IL TABELLINO

SASSUOLO - SALERNITANA 5-0

SASSUOLO (4-3-3): Consigli; Toljan, Erlic (67' Ayhan), Ferrari, Rogerio; Frattesi (80' Obiang), Lopez, Thorstvedt (67' Harroui); Laurienté, Pinamonti (46' Alvarez), Ceide (59' Antiste). All. Dionisi

SALERNITANA (3-5-2): Sepe; Bronn (46' Radovanovic), Daniliuc, Lovato; Mazzocchi (81' Kastanos), Coulibaly, Maggiore (46' Bradaric), Vilhena (59' Bonazzoli), Candreva; Dia (81' Botheim), Piatek. All. Nicola

GOL: 12' Laurienté (SAS), 39' Pinamonti (rig. SAS), 53' Thorstvedt (SAS), 76' Harroui (SAS), 90+2' Antiste (SAS)

AMMONITI: 58' Vilhena (SAL), 73' Rogerio (SAS)

ARBITRO: Ferrieri Caputi di Livorno

LA CRONACA DEL MATCH IN 9 MOMENTI CHIAVE

12' VANTAGGIO SASSUOLO! Grandissimo gol di Laurienté! Servito da Thorstvedt in area, il francese calcia preciso con il destro a giro baciando il palo. Colpo da biliardo di Laurienté per il vantaggio dei padroni di casa.

16' SEPE DECISIVO! Paratona del portiere della Salernitana che chiude bene sul mancino di Thorstvedt. Salernitana in difficoltà, colpita dal vantaggio del Sassuolo che continua a spingere a caccia del raddoppio.

25' CONSIGLI DICE DI NO A DIA! Il portiere del Sassuolo salva i risultato parando con i piedi un tiro di Dia da distanza molto ravvicinata. Torna a prendere coraggio la Salernitana.

32' LAURIENTÈ EGOISTA! L'autore del primo gol apre il gas e si fa tutto il campo presentandosi davanti a Sepe. Bravo il portiere della Salernitana in uscita, meno invece il francese che non si è accorto di Pianmonti libero a fianco. Sarebbe stato un comodo 2-0...

39 FINALMENTE PINAMONTI! Maggiore atterra Ceide in area. Ferrieri Caputi non ha dubbi e indica il calcio di rigore. Pinamonti si presenta sul dischetto e incrocia con il destro. Sepe intuisce ma non basta. Secondo gol stagionale, il primo in casa, per l'ex Empoli.

53' IL 3-0 È SERVITO! Azione perfetta in ripartenza del Sassuolo! Alvarez attira su di se il raddoppio e serve Throstvedt in area. Il norvegese calcia di prima intenzione e incastona la palla all'incrocio. Salernitana alle corde

75' PIATEK AD UN PASSO DAL GOL! Bonazzoli crossa dalla sinistra. Piatek stacca più in alto di Ayhan ma il colpo di testa del polacco è impreciso. Sospiro di soollivevo per Consigli.

76' CALA IL POKER IL SASSUOLO! Palla perfetta di Laurienté, gol e assist per lui, per Harroui che entra in area e batte Sepe con il piatto destro.

90+2' MANITA SASSUOLO! C'è gioia anche per Antiste. Sepe nega il gol ad Alvarez, bravo a sfruttare un'indecisione di Radovanovic, ma non può nulla sulla ribattuta dell'ex Spezia. Primo gol all'esordio con il Sassuolo per Antiste.

MVP

Armand LAURIENTÉ: Il francese sfoggia una prestazione eccezionale. Con la sua velocità risulta imprendibile per la retroguardia della Salernitana che non riesce a tenerlo a bada. Oltre al gol e all'asist, sembra che quando il francese riceve il pallone possa succedere sempre qualcosa di proficuo per il Sassuolo.

