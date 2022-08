La stagione è appena iniziata ma ci sono già da registrare le prime lamentele arbitrali. Nel mirino finisce il primo rigore concesso in questa Serie A 2022-23, quello accordato dall’arbitro di Milan-Udinese Marinelli ai danni degli ospiti per un intervento piuttosto dubbio di Soppy ai danni di Calabria . Un episodio su cui l’arbitro di Tivoli inizialmente aveva lasciato correre ma che poi, complice il richiamo dell’Avar Mazzoleni ha convinto il direttore di gara ad assegnare un penalty che – anche nel post partita – lascia parecchio perplesso il direttore sportivo dell’Udinese, Pierpaolo Marino, che si scaglia contro i cosiddetti ‘rigorini’.

Più che arrabbiato sono inferocito, in realtà ho fatto tanti anni di calcio soffrendo con squadre medio piccole ma oggi ancora vedo che ci sono delle linee guida che poi vanno disattese. L'intervento di Mazzoleni al VAR è stato fuori logica, non c'era niente di dubbio. I rigorini non devono interessare al VAR, è un episodio che cambia la partita. Queste decisioni hanno fatto prendere una piega diversa alla partita dopo la nostra grande partenza, spero veramente ci siano dei chiarimenti adeguati. I giocatori poi cosa devono dire in campo? Io non capisco Mazzoleni cosa avesse da intervenire. Lasciamolo decidere al VAR allora tutti gli episodi, io non capisco. In questo caso il VAR non aiuta ma disturba l'arbitro, l'Udinese senza il nervosismo generato da quella decisione ha cambiato la partita”.

Pioli a Dazn: "Tante cose positive alcune meno ma dobbiamo iniziare meglio i match..."

Cosa non ci è piaciuto sicuramente il fatto aver preso il gol dopo poco. Dobbiamo cominciare meglio le partite. Poi abbiamo fatto mezz’ora di gran calcio. Abbiamo affrontato un avversario molto pericoloso e fisico. Rebic? Ci portiamo via tante cose positive e tante su cui lavorare, com’è normale che sia visto il periodo. Ci può aiutare tantissimo, è un giocatore fortissimo. Ha tutte le caratteristiche per essere un calciatore importante per noi, lo so io e lo sa lui. Credo che troppo spesso. A Brahim chiediamo di essere presente in area ed efficace con gli assist: oggi ha segnato e ha fatto segnare. Ha lavorato tanto. Abbiamo giocato alcuni palloni con leggerezza, su questo dobbiamo migliorare. Ma sulla voglia e sul credere nelle nostre qualità la squadra ha fatto un passo avanti si giudichi un attaccante per il gol, ma con il lavoro che ha fatto per la squadra ci ha dato sicuramente tanto. I due gol subiti? Abbiamo preso due gol su palla inattiva, abbiamo fatto un cambio tra i due centrali che non c’era il tempo di fare. Sull’angolo siamo stati disattenti. Quando lavoriamo bene in avanti anche i difensori sono favoriti. Abbiamo giocatori con determinate caratteristiche che ci possono permettere di avere la difesa alta. A volte sembriamo più intensi con la difesa alta piuttosto che con quella bassa, è un errore grave su cui dobbiamo lavorare. L’avversario di domenica prossima è di assoluto livello, dovremo alzare i livelli della nostra prestazione. La prima di De Ketelaere? Impressioni molto positive, è un ragazzo molto intelligente. Sa leggere in anticipo le situazioni. Ha avuto un’estate particolare, non ha ancora la migliore condizione possibile. Probabilmente era abituato a lavorare tra le linee più da solo, noi puntiamo a riempire con più giocatori quegli spazi. Sul talento non ci sono dubbi, ma arriva da un campionato diverso e avrà bisogno del tempo necessario per capire questo calcio”.

