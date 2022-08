Maurizio Sarri sulla panchina della Lazio. Il tecnico toscano si presenta con una rosa carica di novità e un organico più affine alle sue corde e che ha scaldato la piazza biancoceleste che ha risposto con oltre 23.500 abbonamenti scuciti. Nonostante l’entusiasmo però l’ex allenatore di Chelsea e Juventus ha una cosa che lo infastidisce non poco, l’avvio così prematuro della stagione sotto il sole torrido di Ferragosto, un’anomalia che Sarri definisce senza mezzi termini una follia. Parte contro il Bologna all’Olimpico , la seconda annata disulla panchina della Lazio. Il tecnico toscano si presenta con una rosa carica di novità e un organico più affine alle sue corde e che ha scaldato la piazza biancoceleste che ha risposto con oltre 23.500 abbonamenti scuciti. Nonostante l’entusiasmo però l’ex allenatore di Chelsea e Juventus ha una cosa che lo infastidisce non poco, l’avvio così prematuro della stagione sotto il sole torrido di Ferragosto, un’anomalia che Sarri definisce senza mezzi termini

Stiamo facendo più fatica di quanto avessi previsto per scaricare i carichi di lavoro. Il terreno che abbiamo trovato in preparazione non ci ha agevolato. La stagione è più folle di quanto si possa aspettare, domani è il 14 agosto e giochiamo alle 18.30. In Italia non si può giocare a quell'ora ad agosto, se non per una casualità meteorologica. La stagione è ancora più folle di quanto potessimo pensare”.

La puntura a Mourinho: "Se arriva 2° è un fallimento"

Sarri promuove il mercato impostato dalla società ma è convinto che sia stata l’altra squadra capitolina, la Roma di José Mourinho che non può nascondere costruendo uno squadrone che può ambire allo scudetto.

La squadra allestita mi garba, abbiamo fatto qualcosa di logico, che rientra nelle dimensioni della nostra società. Non possiamo comprare giocatori top in giro per l’Europa, dobbiamo trovare percorsi alternativi. Poi sarà il campo a dire se lo abbiamo fatto bene, ma mi piace che la società ha preso una strada logica per garantire un futuro tecnico alla squadra e una solidità alla società. Pressione? Non ho responsabilità. Noi non abbiamo speso, abbiamo investito. Mourinho e le parole sulla campagna acquisti della Lazio? Ringrazio Josè per la fiducia, spero di accontentarlo ma se c’è una squadra che ha speso quella è la loro e proprio perché ho fiducia ti dico che il secondo posto della Roma è una delusione”. ”.

Maurizio Sarri, José Mourinho, Lazio-Roma, Serie A 2021-22, Getty Images Credit Foto Getty Images

"Luis Alberto è stato male. Maximiano-Provedel, non ho ancora deciso"

Non ho ancora deciso chi sarà il portiere domani. Maximiano sta lavorando con noi da più tempo, Provedel si è inserito molto bene. Entrambi durante la stagione troveranno spazio. Luis Alberto? È stato male per davvero, c’è un referto medico. Quando tornò qui i primi allenamenti li fece con giramenti di testa, ha avuto una situazione abbastanza travagliata. Lo disse lui quelle che erano le sue aspettative, di un ritorno in Spagna e quindi penso che sia stato per una parte di raduno condizionato. Negli ultimi tre o quattro giorni però, da quando si sente meglio fisicamente, l’ho sentito molto partecipe”.

