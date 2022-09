Rafael Leao ci rimane male dopo la mancata ammonizione a Mazzocchi durante Perché lui no e io sì?ci rimane male dopo la mancata ammonizione adurante Salernitana-Lecce 1-2 di venerdì sera . L'esterno della squadra campana è autore di una rovesciata pericolosa in area avversaria, colpendo di Francesco alla testa al posto del pallone, ma non viene sanzionato dall'arbitro con il giallo. Cosa invece successa a Rafa Leao contro la Sampdoria

L'episodio non sfugge agli occhi attenti dei tifosi del Milan e viene riproposto sui social network; ed ecco arrivare il commento dello stesso attaccante portoghese, con una emoticon molto eloquente. No, non l'ha presa benissimo, soprattutto perché il giallo si è tramutato poi in rosso e lo costringe a saltare la sfida di domenica sera contro il Napoli.

