Calcio

Mihajlovic prima di Milan-Bologna: "Prese troppe ammonizioni a c***o di cane, usiamo la testa!"

SERIE A - Il tecnico serbo nella conferenza stampa di presentazione del match contro il Milan, spiega il problema di queste prime giornata: "Abbiamo preso 10 gialli e 2 cartellini rossi in queste prime due giornate: tante di queste sanzioni sono state disfunzionali per proteste o provocazioni. Capitava anche a me da calciatore ma poi intorno a 26-27 anni ho imparato a non cadere nei tranelli".

00:02:51, 14 minuti fa