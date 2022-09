Il Consiglio di amministrazione del Milan ha approvato il bilancio consolidato relativo alla stagione sportiva 2021-22, che ora dovrà essere sottoposto al voto dell'assemblea in programma a fine ottobre. I dati più significativi si possono riscontrare in una crescita dei ricavi nell'ordine del 14% (297,7 milioni di euro rispetto ai 261,1 milioni dell'anno precedente) e una perdita di 66,5 milioni di euro, ridotta quindi di 30 milioni rispetto all'esercizio dell'anno prima.

Nel frattempo si registrano le dichiarazioni di Gerry Cardinale, numero uno di RedBird, durante la Leaders Week a Londra: "RedBird ha studiato per cinque anni il calcio europeo, incontrando oltre duecento club in tutta Europa prima di scegliere il Milan - le sue parole -. Credo sia un acquisto lungimirante, un gigante addormentato. Il nostro interesse per il club e il suo brand riguardava anche la Serie A, abbiamo considerato le possibilità di crescita di questo campionato. Non penso che ci debba essere un differenziale di tre a uno tra i ricavi dei media in Premier League e Serie A. Vedo un enorme valore e una traiettoria di crescita sia per il Milan che per la Serie A".

