Se sul campo il Milan procede spedito nella preparazione della prossima stagione, da affrontare con lo Scudetto sul petto, a livello societario qualcosa sembra invece frenare il passaggio di proprietà. Il closing è previsto per settembre 2022, ma Blue Skye Financial Partners, socio di minoranza del club rossonero, pare poter continuare nella sua causa legale per impedire la vendita della maggioranza - sulla base di una valutazione pari 1,2 miliardi di euro - da Elliott Investment Menagement a RedBird Capital Partners, società fondata nel 2014 da Gerry Cardinale. Come riporta Calcio e Finanza, Blue Skye, che possiede circa il 4% delle quote del club, ha accusato Elliott di aver violato i suoi diritti di socio tramite l'impegno, per diversi mesi, in trattative private, "a porte chiuse", per portare a termine la cessione della maggioranza del Milan.

In un'ordinanza del 5 luglio 2022, il giudice distrettuale statunitense Katherine Polk Failla ha però affermato che Blue Skye soddisfa tutti i requisiti legali per ottenere un numero - pare limitato - di documenti, da utilizzare poi nelle azioni giudiziare in Lussemburgo per bloccare la cessione della quota di maggioranza e ottenere financo un risarcimento dei danni. Tale possibilità era già stata confermata a fine giugno da Bloomberg, secondo cui Blue Skye vorrebbe dimostrare che Elliott ha "operato con malizia e inganno" rilasciando informazioni riservate. Dal canto suo, il fondo di investimento Elliott continua nella sua linea a preoccupazione zero, confermandosi sicuro del buon esito della cessione della quota di maggioranza. A Reuters, il fondo avrebbe dichiarato però la volontà di difendersi dalle "azioni frivole e vessatorie" di Blue Skye, pur volendo collaborare affinché i documenti richiesti vengano effettivamente consegnati.

