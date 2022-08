Dopo il pareggio in rimonta sul campo dell’Atalanta , il Milan torna a San Siro per sfidare il Bologna di Sinisa Mihajlovic (qui la DIRETTA SCRITTA ) e ritrovare i tre punti che le permetterebbero di scavalcare l’Inter (sconfitta 3-1 nell’anticipo di venerdì dalla Lazio), a sette giorni esatti dal primo derby della stagione, e mettere pressione al Napoli a punteggio pieno ed impegnata domani nell’insidiosa trasferta al Franchi contro la Fiorentina. Il tecnico rossonero Stefano Pioli per questa sfida propone qualche cambio di formazione rispetto alle prime due uscite, in una rotazione necessaria a causa del calendario fitto di impegni, complice anche l’inizio della Champions League. Ecco le scelte dei due allenatori.