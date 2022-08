Milanello (Varese) - Il Milan di Stefano Pioli si prepara al tour de force di sette partite in 21 giorni tra campionato e Europa. Sabato sera a San Siro i rossoneri attendono il Bologna di Mihajlovic, l'ultima squadra che li ha costretti al pareggio in casa. Ecco le parole dell'allenatore nella consueta conferenza stampa della vigilia. Spazio anche ad alcune considerazioni sul mercato (la finestra estiva terminerà tra cinque giorni) e sul girone di Champions in cui il Milan sfiderà Chelsea, Salisburgo e Dinamo Zagabria.

Sulla formazione anti-Bologna

Ad

"Sabato sarà titolare uno tra Origi e Giroud. Giocheremo 7 partite in 21 giorni. Quest'anno non ci sono titolari, alleno un gruppo di titolari. C'è bisogno di tutti i giocatori".

Calciomercato CR7, Mendes va "all in" e insisterà con Napoli e Milan 16 ORE FA

Su Bennacer

"Non ho mai avuto dubbi sulle grandi qualità di Isma; ha sempre lavorato con grande disponibilità e convinzione: deve continuare così. Ha le qualità per essere un centrocampista completo, compresa la parte di finalizzazione perché ha anche un'ottima conclusione".

Sulle voci di mercato su Leao

"Leao deve pensare di migliorare: non lo sto allenando pensando di poterlo perdere, anzi! È sempre disponibile e volenteroso, non sta sbagliando niente nei giorni di preparazione alla gara. È normale che venga raddoppiato. Deve essere bravo a gestire queste situazioni. Per i falli, c'era un fallo clamoroso, non da giallo, dove il VAR doveva intervenire".

Sulla possibile titolarità di De Ketelaere

"Mi fido di lui perché ha grande potenziale. Può essere pronto a partire dall'inizio. Gli serve tempo. Ha intelligenza, curiosità nel capire i movimenti e i metodi di lavoro. In quel ruolo ho tante possibilità di scelta. Vediamo di partita in partita".

Sul girone di Champions

"È tutt'altro girone dell'anno scorso. Bisogna partire da una base concreta: la Champions pretende prestazioni di alto livello. A livello di qualità e di ritmo devi essere al massimo. Abbiamo le nostre carte da giocare e non dobbiamo sottovalutare nessuno. Il Real Madrid l'anno scorso ha perso in casa con lo Sheriff e noi non siamo ancora il Real Madrid. L'esperienza avuta l'anno scorso ci aiuterà. Una partita alla volta come sempre, dobbiamo dimostrare che l'esperienza dello scorso anno ci ha aiutato".

Sui gol subiti e da fare

"Abbiamo preso gol su due palle da fermo contro l'Udinese e concesso poco all'Atalanta; chi prende pochi gol ha più possibilità di vincere, ma rispetto a Bergamo sappiamo che dobbiamo sfruttare meglio le occasioni da gol: qualcosa di più in fase di non possesso palla e un po' di precisione e determinazione in fase conclusiva".

Sul centrocampo

"Non è vero che eravamo in inferiorità numerica a centrocampo contro l'Atalanta. Abbiamo costretto Pasalic a rincorrere Tonali. Per Kessie mi ricordo che l'anno scorso mi chiedevate perché giocasse sempre e ora lo si rimpiange. Ma ora vogliamo tornare a vincere".

Su Adli

"Sono contento per la nascita della figlia. Lui è disponibile per sabato, mi piace molto ma devo fare delle scelte perché ho tanti giocatori forti. Ma arriverà il momento in cui troverà spazio. Vedo difficile che possa giocare da mediano, magari da mezz'ala con il centrocampo a 3".

Sul possibile 4-3-3

"Tutto è possibile. A me piace che i giocatori trovino delle soluzioni, sono loro che mi indirizzano. Una squadra che ha tre trequartisti e toglierli tutti diventa complicato. Dobbiamo essere fluidi e muoverci. Pobega è più un giocatore di inserimento".

Sulle voci di mercato su Pobega

"È un ragazzo sereno, determinato. Per come si sta preparando non vedo un ragazzo nervoso. Con l'Udinese ci può stare che non sia stato al meglio della condizione e che non abbia trovato la posizione. Lui deve pensare a migliorarsi e sta salendo di livello".

Su Theo

"Il lavoro viene fatto in direzione di esaltare le qualità dei giocatori e di migliorarne i limiti. Noi siamo al loro servizio, ma senza la loro disponibilità e il loro talento non si può fare nulla. Theo sta diventando un giocatore incredibile, anche in fase difensiva. Anche lui deve pensare di migliorare".

Su Kjaer

"Sta molto meglio, negli ultimi allenamenti mi ha dato sensazioni molto positive e presto potrà giocare. Simon è un titolare del Milan, Gabbia è affidabile. L'importanza del recupero di Simon, per tecnica e carisma, è positivo".

Un difensore o un centrocampista dal mercato

"È questione di nomi e non di numeri. Se ci sarà la possibilità di inserire giocatori per migliorare l'organico, il club è pronto per farlo".

Pioli: "Ci abbiamo sempre creduto, tutti dalla stessa parte"

Champions League Inzaghi: "Siamo l'Inter, no paura". Maldini: "Sognare può aiutare..." 17 ORE FA